Comme tout le monde, la chanteuse a dû modifier ses plans en 2020. En fait, l’album qui vient de paraître aurait dû sortir à l’automne, en format réduit, mais elle a profité du confinement pour continuer à enregistrer d’autres pièces. «Ça devait être un minialbum de chansons rythmées, destinées à être jouées live, mais comme tous mes shows ont été annulés et qu’on a vécu des choses intenses, j’ai voulu ajouter des pièces plus introspectives, plus relaxes.» Certaines, purement hédonistes, célèbrent l’amour du bling et des plaisirs charnels, mais d’autres, notamment la pièce- titre, évoquent les secousses qui ont traversé la société en général et le milieu de la musique en particulier. Côté son, on a droit à un mélange des genres, qui permet à Laurence d’assumer à fond ses envies de hip-hop, de s’offrir quelques touches latines et, même, de se payer une composition planante (High), avec un certain Patrick Watson au piano. «Paradoxalement, même si mes influences sont très variées, c’est mon album le plus cohérent», dit la chanteuse, qui aurait pu en guise de conclusion citer les paroles de sa chanson Queens: «J’ai trouvé mon tempo, les pieds sur le trône. J’ai changé les rôles, je reprends les commandes.»

