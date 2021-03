ARLO PARKS — Hope

Si la jeune Londonienne Arlo Parks est, comme plusieurs l’affirment, la voix de la génération Z, on peut dire que la jeunesse est entre bonne mains. Sur un fond jazzy et trip-hop, l’empathique Hope, l’une des chansons les plus touchantes du fantastique Collapsed in Sunbeams, est un hymne à l’amitié qui montre la profondeur de son intelligence émotionnelle.

GOAT GIRL — Badibaba

Tout juste sorties de l’adolescence lors de la parution de

leur premier album il y a deux ans, les filles de Goat Girl ne cessent d’impressionner avec leur mouture post-punk absurde et pétillante. Badibaba, chronique d’une apocalypse environnementale, est l’une de leurs pièces les plus douces et accrocheuses à ce jour, mais elle possède quand même le petit côté décalé qui a toujours fait le charme de ce groupe.

JULIA STONE — We All Have

Surtout connue pour le folk délicat qu’elle a créé avec son frère Angus pendant des années, l’Australienne Julie Stone est de retour avec un premier album solo en huit ans, réalisé par la prodigieuse Annie Clark, alias St. Vincent. Avec We All Have, qu’elle chante en duo avec le ténébreux Matt Berninger, du groupe The National, elle trouve un partenaire idéal à ses méditations envoûtantes.

