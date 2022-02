«On m’a souvent demandé si mon prochain album allait en être un de piano solo ou d’électro… Mais non, aubades est orchestral et acoustique à fond! J’aime aller là où on ne m’attend pas. Ça me stimule», lance d’entrée de jeu Jean-Michel Blais, visiblement en grande forme.

Pourtant, si on rétropédale un peu, c’est en étant évincé de son studio et en vivant une rupture amoureuse que Jean-Michel a mis le pied dans la pandémie… et dans un appartement vide. Cette période de grande solitude lui a toutefois permis de s’initier au russe, de se remettre à courir dans les rues désertes de Montréal et d’apprendre l’orchestration pour un ensemble. Juste ça.

«J’ai souhaité composer pour un ensemble, car je me rendais compte que mon instrument, le piano, me limitait dans ce que je voulais réaliser. J’ai commencé à jouer avec de vieilles banques de sons de faux instruments. On aurait pu être 120 instrumentistes par pièce, mais je me suis dit qu’il y avait une limite au nombre de sons que l’humain pouvait percevoir. J’ai donc réduit le nombre d’instruments à 12, en ayant une approche communiste. C’était important pour moi que chaque musicien ait son moment. Pour la personne derrière l’instrument.»

Jean-Michel a donc composé pour «plein d’amis imaginaires», qu’il n’a rencontrés qu’un an et demi plus tard. Dès qu’il est revenu de la première répétition de l’ensemble, il a remplacé le nom de tous les instruments dans les pièces par le prénom des gens. «Ce n’était plus un hautbois, c’était Jean- Luc. Ce n’était plus la flûte, c’était Myriam. Ç’a été un travail d’équipe, ce qui est extraordinaire pour quelqu’un comme moi, qui a l’habitude d’être seul avec son gars de son.»