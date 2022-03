D’aussi loin que je me souvienne, Jean-Marc et moi, on s’est toujours envoyé de la musique. Je suis remonté 15 ans en arrière dans nos échanges de courriels… Ça m’a fait drôle de nous lire. On bourdonnait de projets, de voyages, de musique.

On arrivait difficilement à s’attraper, que ce soit à Montréal, à Londres ou à Paris, mais on s’écrivait souvent. C’est touchant de voir le chemin que certaines chansons ont eu dans nos vies et dans son œuvre, des années plus tard. De Villagers à Charles Bradley, en passant par Sigur Rós, Alabama Shakes et, bien sûr, Alexandra Stréliski. Jean-Marc m’a fait découvrir Dinah Washington, Agnes Obel, Leon Bridges… et tellement d’autres. Un passionné de musique qui montait ses films comme un set de DJ. Un créateur qui a pavé le chemin à plein d’artistes; il nous a montré à tous qu’il fallait oser, ne pas se censurer dans notre désir de raconter. Malgré tout son succès et son horaire chargé, il est toujours resté généreux de son temps pour transmettre son savoir… et partager des playlists. J’ai voulu réunir un mélange de découvertes qui nous unissent et de chansons qui me feront toujours penser à lui. Bonne écoute!

