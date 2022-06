Francos : 5 spectacles extérieurs à voir absolument!

Si l’on ne devait assister qu’à un seul concert cette année, ce serait évidemment celui rendant hommage à la carrière de Karim Ouellet et à l’homme – aimé de tous – qu’il a été. Se succéderont sur scène Sarahmée, Ariane Moffatt, Klô Pelgag, Valaire, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom et La Bronze. Un arc-en-ciel d’émotions nous y attend, et on est prêtes.

Psitt: Si jamais vous ne pouvez être sur place, le concert sera capté par ICI Musique.

Scène Bell, dimanche 12 juin, 21h.