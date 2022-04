En plus de dévoiler son nouveau logo, le FEQ a annoncé aujourd’hui la programmation complète de l’événement estival. Chose certaine, cette édition s’annonce des plus divertissantes et enflammées! Parmi les grands noms, on retrouve entre autres : Maroon 5, Charlotte Cardin, Fouki, Koriass, Half Moon Run, Jack Johnson, Milky Chance, Sum 41, Lennon Stella, Luke Combs et Luis Fonsi, pour n’en nommer que quelques-uns!

Certains noms avaient déjà été révélés accidentellement hier en début journée alors que le groupe punk Millencolin publiait sur sa page Facebook une image de la programmation du 15 juillet prochain, accompagnée de la phrase « Nous jouons au Festival d’été à Québec, Canada le 15 juillet ! ».

Pour célébrer son retour, le FEQ offre aux festivaliers douze soirs de spectacles plutôt qu’onze: une première pour l’organisation!

Le Festival d’été de Québec se tiendra du 6 au 17 juillet prochain à Québec. Pour plus de détails et pour découvrir la programmation complète, consultez le feq.ca.