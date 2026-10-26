Après Phoenix et 99 Nights, Charlotte Cardin nous donne rendez-vous à l’heure où les filtres tombent. Avec Midnight, mon amour, un troisième album studio de 17 titres, la Montréalaise explore ce qu’on ne montre pas toujours au grand jour : nos envies inavouées, nos vulnérabilités et ces sentiments contradictoires qui cohabitent parfois un peu trop bien. Au programme : une rencontre entre l’ombre et la lumière, en français comme en anglais.
La nuit porte conseil… et chansons?
Derrière ce titre qui fait déjà rêver, une idée traverse le projet : embrasser toutes ses facettes. Charlotte Cardin décrit ainsi le disque comme un « album de l’ombre », un espace où les parts de soi qu’on préfère habituellement cacher peuvent enfin s’exprimer. Avec son complice de longue date Jason Brando, elle cherche à faire de ces contradictions, notamment celles qu’elle ressent comme femme, une source de liberté. Une invitation à baisser la garde qu’on accepte volontiers.
Le concept aurait même pu donner naissance à deux disques : dans une entrevue au magazine Vogue, la chanteuse explique avoir d’abord imaginé un album pop lumineux et son pendant plus sombre et nostalgique. Les deux univers se sont finalement retrouvés sur un même projet. Elle y raconte aussi que le français rejoint sa vulnérabilité, tandis que l’anglais lui offre une distance nécessaire pour aborder certaines histoires.
Une histoire, deux façons de s’en souvenir
Pour patienter, on plonge dans la chanson Memories, dévoilée le 9 octobre en deux versions : l’une entièrement en anglais, l’autre bilingue, intitulée Memories (Souvenirs). Deux vidéoclips accompagnent ces variations autour d’une rencontre qui continue de tourner dans la tête bien après le départ de l’autre.
« La chanson parle de ces souvenirs qu’on se rejoue tellement qu’ils finissent par prendre la forme qu’on voudrait leur donner », résume Charlotte Cardin dans le communiqué de presse annonçant le lancement de son prochain album. Une danse, quelques verres, des non-dits : tout ce qu’il faut pour alimenter nos scénarios de fin de soirée.
Autre nom qui retient l’attention au générique : Patrick Watson, qui cosigne les deux versions avec Charlotte Cardin et Jason Brando, auxquels s’ajoute Harper Gordon pour le texte anglais. Brando et Sam Avant en assurent la production.
L’hiver sera Cardin
Tant pis pour elle, The Way We Touch et Take Me Back figureront également sur ce prochain opus. Et ces nouvelles chansons prendront bientôt vie sur scène : Charlotte Cardin vient d’annoncer une tournée mondiale Midnight, mon amour, avec un premier rendez-vous au Centre Bell, à Montréal, le 22 octobre 2027. Elle s’arrêtera aussi au Centre Vidéotron, à Québec, le 16 octobre. Deux dates à encercler pour prolonger nos nuits avec elle, dont la prévente de billets est prévue pour le 27 octobre 2026 à 10 h, et la vente générale le 29 octobre 2026 à 10 h.