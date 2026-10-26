La nuit porte conseil… et chansons?

Derrière ce titre qui fait déjà rêver, une idée traverse le projet : embrasser toutes ses facettes. Charlotte Cardin décrit ainsi le disque comme un « album de l’ombre », un espace où les parts de soi qu’on préfère habituellement cacher peuvent enfin s’exprimer. Avec son complice de longue date Jason Brando, elle cherche à faire de ces contradictions, notamment celles qu’elle ressent comme femme, une source de liberté. Une invitation à baisser la garde qu’on accepte volontiers.

Le concept aurait même pu donner naissance à deux disques : dans une entrevue au magazine Vogue, la chanteuse explique avoir d’abord imaginé un album pop lumineux et son pendant plus sombre et nostalgique. Les deux univers se sont finalement retrouvés sur un même projet. Elle y raconte aussi que le français rejoint sa vulnérabilité, tandis que l’anglais lui offre une distance nécessaire pour aborder certaines histoires.