Croyez-vous que la musique puisse être un vecteur d’empathie chez les gens?

La musique, et la performance qui la véhicule, c’est de la magie! C’est un vrai phénomène: ça débloque les gens! Que ce soit au Centre Bell ou au Théâtre Corona, je le vois parmi mes spectateurs. Ils entrent dans la salle, et ils conservent d’abord une forteresse invisible entre eux. Et puis, tout à coup, après dix minutes de show, je les vois devant moi, d’un coup, sortir de leur coquille, puis connecter entre eux et avec eux-mêmes. La musique fait ça! Que ce soit à New York, Londres ou Montréal, je le constate systématiquement dans mes concerts, et chez toutes sortes de personnes, de tous les âges, de tous les horizons. Je pense que la musique peut être à la fois douce et anarchique, qu’elle peut provoquer la liberté, l’empathie, et qu’elle a un réel poids culturel. Elle peut changer le regard des gens. Et ça, c’est la chose la plus délicieuse de notre métier.