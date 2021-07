FESTIVAL DIAPASON

Et si se rendre à Laval, la première semaine d’août, avait soudainement un je-ne-sais-quoi de paradisiaque? On exagère? À peine! Dans la programmation du festival Diapason, on est particulièrement sous le charme de la série de spectacles extérieurs à la belle étoile, dont le lieu est encore secret au moment où on écrit ses lignes! Helena Deland, Elliot Maginot et Patrick Watson se produiront d’ailleurs dans cette formule aussi excitante qu’intrigante! Sinon, c’est aussi le temps d’attraper sur scène Matt Holubowski, Naya Ali, Calamine, Gabrielle Shonk et plein d’autres d’artistes qui nous ont tant manqué

Du 5 au 8 août, festivaldiapason.com