Le Griffintown de toutes les surprises

Pour les cyclistes, ce secteur, qui compte 14 kilomètres de piste le long du canal de Lachine, n’a plus de secrets. L’épicerie fine et le restaurant Richmond ont donc leurs habitués, et le café Manu Cornuto (la main cornue, qui éloigne le mauvais œil) commence à faire parler de lui. Mais le quartier recèle d’autres surprises comme le Henden, un bar bien caché. Et si jamais on faisait la visite guidée par l’APGTM, il ne faudrait pas oublier de demander qu’on nous raconte l’histoire de Mary Gallagher, dont le fantôme décapité revient tous les sept ans, depuis le 27 juin 1886, chercher sa tête dans le quartier. (On pourra l’y aider en 2026!)

Les secrets de l’élite canadienne-anglaise

Bienvenue dans le secteur du Mille carré doré, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Ritz-Carlton, où on prend le thé dans la Cour des palmiers. Mais c’est aussi celui de la maison Ravenscrag, à l’histoire tumultueuse. Pas question ici d’en dévoiler tout le punch, mais disons qu’après avoir été construite pour un homme d’affaires prospère, cette demeure d’une trentaine de pièces servit de cadre aux expériences psychiatriques assez glauques, merci, d’un certain Dr Cameron. Frissons.