Dernier clip à sortir de son album Irréversible, Ma peau de Sarahmée frappe fort, autant pour le propos («Ma peau, elle ne disparaît pas sous la pluie, je la changerais pour rien au monde quoiqu’on en dise»), que pour sa réalisation impeccable d’Alexandre Authier.

Coup de cœur pour la troupe de solides danseuses et de danseurs qui donnent juste envie de se lever de notre chaise… et de danser!

Et voici ce que l’autrice-compositrice-interprète a écrit sous la publication de son vidéoclip:

«Très fière de ce clip symbolique et important. Sur le tournage, il y avait une énergie différente, un grand sentiment de fierté, et j’espère que ce clip vous mettra le sourire. Il clôture également mon album Irréversible, merci pour tout ce love et soutien. Merci à tous les danseurs et danseuses qui m’accompagnent et qui donnent un souffle particulier à ma musique. Le combat continue 🙏🏾 »

Lire aussi:

Génération libre: ELLE rencontre Sarahmée

Les coulisses du shooting d’ELLE Québec avec Sarahmée, Claudia, Livia, Annie et Léa

8 suggestions culturelles pour alimenter nos réflexions sur la question raciale