Les fourchettes: Une vingtaine complexe et sensuelle, de Sarah-Maude Beauchesne

Ah, la vingtaine! Drôle de période quand même, pas vrai? Ce moment de notre vie où on souhaite désespérément se trouver et comprendre qui on est vraiment. Dans Les Fourchettes, Sarah-Maude Beauchesne revisite avec humour, sensibilité et affection cette décennie qui l’a forgée comme humaine, en puisant dans les meilleurs textes d’un blogue qu’elle a tenu lors de ces années charnières. Elle rêvait alors de vivre l’histoire d’amour qui la ferait basculer, celle dont les films sont faits et qui lui servirait à écrire le meilleur livre possible. Les Fourchettes, c’est un hommage à tous ceux et celles qui aiment à la folie sans rien attendre en retour, une tape dans le dos à tous ceux qui osent rêver et qui adorent faire vivre des montagnes russes à leur petit cœur. La jeune autrice de grand talent nous impressionne une fois de plus par sa plume touchante et son authenticité.

Les Fourchettes: Une vingtaine complexe et sensuelle, de Sarah-Maude Beauchesne, Hurtubise.

