Il importe de préciser que Pleurer au fond des mascottes est un roman, certes, mais qu’il flirte aussi avec un autre genre littéraire. «Je suis fier que ce livre glisse parfois vers l’essai. Ça m’a plu de créer quelque chose de très étoffé sur le plan de la pensée. J’ai voulu complexifier mon regard sur les choses. Et ajouter des citations d’auteurs marquants, ça bonifie ce que j’ai envie de dire. J’ai fait appel à des artistes qui m’ont inspiré: à Jean Cocteau, par exemple, qui a illuminé ma vie de ses mille et un talents. Mon livre est donc aussi de l’ordre de l’hommage.»

Et c’est en valsant entre ses références pointues (Raymond Radiguet, Heiner Müller, Violette Leduc) et populaires (les chanteuses Marie Carmen, Whitney Houston, Jewel) que Simon nous fait découvrir son univers unique. «J’ai rameuté des artistes que je trouve beaux et complexes, et qui ne vont pas tous dans le même sens, explique-t-il. Deux de mes idoles sont Gabrielle Roy et Violette Leduc, et elles sont diamétralement opposées dans le spectre de la pudeur et de l’impudeur. Je m’intéresse beaucoup à l’impudeur dans la vie – j’imagine que tu l’as remarqué en lisant le livre!»