Mariana, quel est le livre:
Qui t’a marquée à l’adolescence?
L’encyclopédie des chiens
Qui t’a touchée?
Chercher Sam, de Sophie Bienvenu
Qui a dépassé tes attentes?
Bonheur d’occasion, de Gabrielle Roy
Qui t’a fait rire?
Tous les livres de Stéphane Dompierre en général
Qui t’a fait voir les choses autrement?
Triste Tigre, de Neige Sinno
Que tu n’as pas pu terminer?
Le plongeur, de Stephane Larue
Que tu n’arrives pas à commencer?
Son odeur sous la pluie, de Cédric Sapin-Defour
Que tout le monde devrait avoir lu?
Là où je me terre, de Caroline Dawson
Le plus magnifiquement écrit, selon toi?
Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour
Impossible à lâcher?
Baignades, d’Andrée A. Michaud
Qui raconte la plus belle histoire d’amour?
Prendre son souffle, de Genevieve Jannelle.
Le plus feel good?
Hotline, de Dimitri Nasrallah
Le plus inspirant?
Solito, de Javier Zamora
Le plus instructif?
Open, d’André Agassi
Que tu recommanderais à une personne qui lit peu?
La vérité sur l’affaire Harry Quebert, de Joël Dicker
Que tu offrirais en cadeau à tout le monde?
Une vie comme les autres, d’Hanya Yanagihara
Mariana sera présente à 49ème édition du Salon du livre de Montréal qui se déroulera du 25 au 29 novembre 2026 au Palais des Congrès de Montréal. Elle poursuit la tournée de son 2ème one-woman-show, Foie gras, partout au Québec.