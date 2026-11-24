Mariana, quel est le livre:

Qui t’a marquée à l’adolescence?

L’encyclopédie des chiens

Qui t’a touchée?

Chercher Sam, de Sophie Bienvenu

Qui a dépassé tes attentes?

Bonheur d’occasion, de Gabrielle Roy

Qui t’a fait rire?

Tous les livres de Stéphane Dompierre en général

Qui t’a fait voir les choses autrement?

Triste Tigre, de Neige Sinno

Que tu n’as pas pu terminer?

Le plongeur, de Stephane Larue

Que tu n’arrives pas à commencer?

Son odeur sous la pluie, de Cédric Sapin-Defour

Que tout le monde devrait avoir lu?

Là où je me terre, de Caroline Dawson

Le plus magnifiquement écrit, selon toi?

Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour

Impossible à lâcher?

Baignades, d’Andrée A. Michaud

Qui raconte la plus belle histoire d’amour?

Prendre son souffle, de Genevieve Jannelle.

Le plus feel good?

Hotline, de Dimitri Nasrallah

Le plus inspirant?

Solito, de Javier Zamora

Le plus instructif?

Open, d’André Agassi

Que tu recommanderais à une personne qui lit peu?

La vérité sur l’affaire Harry Quebert, de Joël Dicker

Que tu offrirais en cadeau à tout le monde?

Une vie comme les autres, d’Hanya Yanagihara