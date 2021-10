S’entretenir avec Sarah-Maude Beauchesne, même dans un contexte de Zoom plutôt froid, c’est couper court à la bullshit. Au plus vite. Et à mon grand bonheur. «Je dois t’avouer que je ne sais pas comment vivre ma vie autrement, dit simplement Sarah-Maude. J’haïs le small talk et les gens fake. Je suis incapable de ne pas être honnête, et j’ai de la difficulté à gérer les personnes qui ne le sont pas avec moi. Pour mon écriture, c’est la même chose. Je sais que je choque parfois les gens avec mes mots, mais je ne peux pas m’en empêcher. Ça sert à quoi d’avoir une tribune si c’est pour dire la même chose que les autres? À rien.»

Le ton est donné. Et c’est dans ce même état d’esprit que l’autrice a fait naître Au lac D’Amour, un court roman sensuel et gourmand racontant l’histoire de Joséphine, qui passe l’été de ses 20 ans à travailler au domaine D’Amour, et qui y revoit, du même coup, ses amis d’enfance: les trois frères D’Amour. Un roman, je dois l’avouer, dont je me serais tant délectée si j’avais eu la chance de le lire dans ma jeune vingtaine. «C’est exactement pour cette raison que je l’ai écrit, me confirme Sarah-Maude. Quand j’avais 18 ans, tout ce que je lisais dans les livres par rapport aux garçons, aux autres filles, à la sexualité et au désir, ça ne représentait pas ce qui se passe dans la vraie vie. J’ai donc eu envie de célébrer toutes les sensations intenses qu’on vit à cet âge.»