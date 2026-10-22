Cerise noire, de Gabrielle Filteau-Chiba
Une histoire d’amour entre deux provinces canadiennes et l’Afrique, où se mêlent rencontre brulante, cueillette de cerises, aventures… et sombres secrets. Ce thriller psychologique promet de nous tenir en haleine jusqu’au bout.
Héritage, de Mélina Cornejo
Nouvellement installée avec son conjoint et son nouveau-né dans la maison de sa famille paternelle, Elena est troublée par une série d’événements qui donne froid dans le dos. La fatigue lui fait-elle perdre la tête, ou de sinistres choses se cachent-elles dans cette demeure?
Grangou, de Stanley Péan
Lorsque son oncle meurt, Philippe Chevallier hérite de son immense demeure en Haïti. Des tensions familiales émergent, alors que des pièces oubliées et des secrets bien gardés se révèlent dans les recoins de la mystérieuse maison.
N’écoute pas la nuit, de Florence Camirand
La nuit, dans la maison d’Emily, d’étranges bruits se font entendre. Alors qu’elle doute de ses perceptions, elle devient vite obsédée par son étrange réalité et par ce qui se dessine dans l’ombre. Que se cache-t-il entre ses murs?
Les maudits, d’Edith Kabuya
Cette saga fantastique en trois tomes nous transporte dans le Monde des Morts, où des âmes sont prisonnières et des maudits font régner la terreur. Une histoire d’amour, de rédemption, et de survie. De quelle façon peut-on déjouer la mort?