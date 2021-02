8 livres d'auteurs québécois à découvrir

Pourquoi avez-vous décidé de mettre sur pied Les éditions Diverses Syllabes? J’ai longtemps travaillé dans le milieu bancaire, avant de retourner aux études pour faire une maîtrise en littérature il y a quelques années. Je me sens donc à ma place tant en affaires que dans le milieu de l’édition. Dans le cadre de Black Lives Matter, j’ai eu l’occasion d’échanger beaucoup sur la représentation et le statut précaire de l’écrivain. Mes alliés [dont Natasha Kanapé Fontaine, directrice de la collection Poésie] et moi, on a eu l’élan voulu pour mettre sur pied une maison d’édition qui rémunérerait davantage ses auteurs que ce qui a cours actuellement dans l’industrie et qui publierait des ouvrages de femmes minorisées.

Quels genres comptez-vous proposer? Pour le moment, nous planifions des essais et de la fiction, mais on souhaite un jour publier aussi de la littérature jeunesse, de la bédé, des beaux livres…

Et que peut-on savoir de vos premiers titres à venir? On planifie notamment un roman épistolaire à deux voix de femmes. Mais d’abord, nous publierons un ouvrage collectif qui proposera des textes de différentes plumes et qui sortira l’été prochain. On y trouvera de la poésie, de la fiction, des nouvelles, des essais. On veut vraiment mettre de l’avant une énergie polyphonique!