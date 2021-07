Les trois nouvelles de ce livre scrutent les souvenirs d’un gars qui se rappelle la fin de son adolescence en région à la fin des années 80. On le retrouve donc au tournant de l’âge adulte, seuil de la prise de responsabilités, de grands changements alors que l’innocence semble encore intacte. C’est avant les problèmes de grands dont on est généralement indemnes et épargnés jusqu’à l’arrivée de la vie professionnelle, des ruptures, des enfants… C’est surtout traversé par la relation d’un père et d’un fils qui sans tout se dire savent qu’ils s’aiment et se respectent. C’est le père passeur d’histoires, celui qui donne la force et au fils et la confiance. C’est très touchant, ce lien filial rempli de sensibilité et ces reconstitutions de souvenirs tellement collés au réel de beaucoup d’entre nous dans notre québécitude.