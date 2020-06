MYLÈNE MACKAY

«Le voyage qui m’a le plus impressionnée est le dernier… Je suis partie à BALI un mois! C’était un rêve depuis longtemps, parce que j’avais souvent entendu dire qu’il s’agissait d’un lieu mystique. Je l’ai compris en arrivant à Ubud. C’est difficile à expliquer, mais on ressent là-bas une énergie de guérison très puissante. Beaucoup de voyageurs s’y rendent en solitaire pour mieux se recentrer, réfléchir. Il y a des offrandes de fleurs devant toutes les maisons en gage de protection et de célébration de la nature, et à presque chaque coin de rue, on trouve des spas qui offrent des massages démentiels, des bains et des traitements à base de plantes guérisseuses. C’est un peu surréaliste. Et puis il y a la bienveillance des habitants, majoritairement hindouistes, qui croient beaucoup au karma. Bref, je me suis rarement sentie aussi bien et en sécurité quelque part. Cette photo a été prise au début de mon voyage. J’ai gravi le volcan du mont Batur à 4 h du matin et j’y ai vu l’un des plus beaux levers de soleil de ma vie. Honnêtement, j’avais un peu l’impression d’être au paradis…»

(Mylène est à l’affiche de la websérie L’âge adulte, dans la série Victor Lessard sur AddikTv, et sera bientôt au cinéma dans le nouveau film de PODZ, Mafia inc.)

JAY DU TEMPLE

«Mon voyage le plus marquant? L’ÉQUATEUR , en 2008, avec mon école secondaire. Ça m’a ouvert les yeux. J’ai réalisé l’importance de la reconnaissance, de redonner dans la vie, et surtout combien je suis chanceux d’être né ici, dans une bonne famille. Il y a aussi ce voyage au Nicaragua que j’ai fait avec Pier-Luc Funk alors que nous ne nous connaissions que très peu. Nous avons développé une amitié vraiment unique là-bas! On ne se voit pas beaucoup ici à cause de nos horaires chargés, mais lorsque c’est le cas, c’est comme si nous nous étions quittés la veille. Maintenant, j’aimerais vraiment parcourir la Nouvelle-Zélande en camper van. Vraiment.»

(Jay du Temple terminera la tournée de son spectacle Bien faire au Centre Bell le 3 janvier 2020, et sera à l’antenne de V avec OD Afrique du Sud cet automne. Pour plus d’infos: jaydutemple.com)

VÉRONIC DICAIRE

«Choisir une seule destination? C’est trop difficile! Je suis tellement chanceuse de faire un métier qui me permet de voyager, notamment au Liban, en France, en Belgique, en Suisse, en Asie, en Australie, et j’en passe. Ce qui me marque toujours le plus, c’est l’accueil des habitants. J’ai d’ailleurs particulièrement aimé le Liban pour son peuple affable, qui vit au jour le jour et savoure le moment présent! Et j’ai adoré TAÏWAN pour ses marchés de nuit où mon chum Rémon et moi avons mangé des trucs incroyables et bien fait rire les gens avec mes cheveux blonds (et la barbe rousse de Rémon)!»

(Véronic DiCaire poursuit sa tournée de spectacles au Québec à l’automne 2019. Pour plus d’infos: veronicdicaire.com)

VANESSA PILON

«J’ai toujours eu le réflexe de descendre vers le sud pour mes voyages, mais prochainement, j’aimerais aller contre mon intuition et découvrir les paysages nordiques, faire la paix avec le froid. Le Grand Nord québécois? La LAPONIE? L’Alaska? À voir…»

(Vanessa Pilon planche sur divers projets tout en savourant son rôle de maman.)

FRED PELLERIN

«Dernièrement, lors d’un voyage à travers l’Europe, ma famille et moi nous sommes installés une dizaine de jours dans une maison près d’une ferme en TOSCANE qui cultive principalement des olives. Autour de la maison, des centaines d’oliviers chargés. Par un heureux hasard, notre séjour tombait pile pendant la période de cueillette. Avec les enfants, on s’est portés volontaires pour aider à la récolte. On a appris la façon de faire, partagé du quotidien et des repas avec nos hôtes, suivi le processus jusqu’au moulin pour voir couler l’huile dans les bidons, et puis on est repartis avec notre portion de souvenirs. Ce segment de notre périple compte parmi les moments forts de l’aventure.»

(Fred Pellerin sera à Montréal le 21 février 2020 avec le spectacle de contes Un village en trois dés, dont le livre et l’album numérique sortiront cet automne. Pour plus d’infos: fredpellerin.com)

