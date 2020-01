Laraw a marqué un grand coup en septembre dernier en lançant Mood AF, son premier EP, qui flirte avec le rap, le R&B, l’électro et la pop. «Je n’aurais jamais cru que je serais un jour dans un magazine, encore moins dans le ELLE Québec! (Rires) Ça prouve que si on croit en soi, on peut tout faire. En plus de m’apporter de magnifiques opportunités, la musique m’a vraiment sauvé la vie. Pour moi, c’est important de parler de dépression. La création m’a permis de me vider de mon mal et m’a empêchée de me lancer dans l’abus de substances, par exemple. Si on est triste, on peut danser, écrire, chanter et surtout, en parler. Je veux que mes fans comprennent qu’ils ne sont pas seuls et que c’est possible de s’en sortir.»