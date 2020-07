Avec son exposition Paris au temps du postimpressionnisme : Signac et les Indépendants qui se tiendra du 4 juillet au 15 novembre 2020, le MBAM nous amène à la rencontre des plus grands artistes issus du mouvement postimpressionniste. Des chefs-d’œuvre de Paul Signac, Camille Pissarro, Berthe Morisot, Odilon Redon et plusieurs autres seront exposés.

Au total, plus de 500 œuvres permettront de découvrir le symbolisme, le nabisme, le fauvisme, le cubisme et bien sûr, de mieux saisir l’ampleur du travail de Paul Signac dans sa quête d’harmonie chromatique et sociale. En 1884, ce grand artiste — qui est mort en 1935 — cofonde le Salon des Indépendants pour se libérer de l’omniprésence des jurys et des récompenses dans les Salons.

Le commissariat de cette grande exposition sera réalisé par Gilles Genty, commissaire invité ainsi que la conservatrice de l’art moderne et contemporain international du MBAM, Mary-Dailey Desmarais.