Les endroits où manger une crème glacée: Crèmerie Bo-Bec

Cet établissement du Plateau-Mont-Royal se remplit dès que le thermomètre dépasse la barre des 20 degrés. Le parc Laurier, à deux pas, y est d’ailleurs certainement pour quelque chose: sur un coin d’herbe au soleil, notre crème molle trempée dans le chocolat ou notre traditionnel cornet de glace semble encore plus savoureux. Encore faut-il parvenir à faire notre choix parmi les 24 saveurs artisanales de Bo-Bec, du classique parfum «chocolat» au gourmand «pâte à biscuit»… Un délicieux casse-tête!

Où? 1300, avenue Laurier E.

Quand? Du lundi au dimanche, de midi à 22h.

Les endroits où manger une crème glacée: Le Glacier Bilboquet

Véritable institution montréalaise, Bilboquet offre sa crème glacée aux Québécois depuis 1983. On ne se lasse pas de ses 46 parfums tous plus gourmands les uns que les autres, de la saveur «miel-lavande» à la célèbre «Brou Ha! Ha!» (glace vanille avec morceaux de brownie, caramel fondant et amandes pralinées), en passant par les sorbets ananas et pamplemousse. Une chose est sûre, tout le monde y trouve son compte.

Où et quand? Par ici pour connaître les adresses et horaires du Glacier Bilboquet.

Les endroits où manger une crème glacée: Kem CoBa

Le petit local du Mile-End accueille une foule d’enfants et de hipsters du quartier, venus goûter aux glaces et aux crèmes molles maison. Face à la popularité de l’endroit et à la file qui s’étire dans la rue, on peut vite être découragée. Pourtant, ce serait une erreur de passer à côté de Kem CoBa! On craque pour les parfums originaux, comme ce cornet mangue et dulce de leche ou encore cette boule glacée au beurre salé.

Où? 60, avenue Fairmount O.

Quand? Du mardi au jeudi, de midi à 19h. Les vendredi et samedi, de midi à 20h

Le dimanche, de midi à 17h.

Les endroits où manger une crème glacée: Les Givrés

Il fallait décidément être givré pour proposer de la crème glacée au blé d’inde, au gingembre, au bacon et à l’érable ou encore à la courge musquée. Vous l’aurez compris, l’établissement Les Givrés propose des saveurs décalées, sans cesse renouvelées, faites de façon artisanales. Dépaysement garanti!

Où? Dans le Vieux-Rosemont (2730, rue Masson) et dans Villeray (334, rue de Castelnau E.).

Quand? Du dimanche au mercredi, de midi à 21h. Du jeudi au samedi, de midi à 22h.

Les endroits où manger une crème glacée: L’Armoire à Glaces

Après avoir dévoré un grilled-cheese gourmet ou un burrito, au menu de l’établissement, on finit notre repas sur une touche sucrée en commandant l’une des glaces artisanales faites sur place. On goûte avec plaisir aux parfums classiques (vanille, chocolat, pistache) et aux saveurs inédites (bière blanche, coriandre et zeste de lime, gingembre et miel). Une belle adresse à découvrir à la Plaza St-Hubert!

Où? 6220, rue Saint-Hubert.

Quand? Du lundi au mercredi, de 10h30 à 20h. Du jeudi au samedi, de 10h30 à 21h. Le dimanche, de midi à 20h.

Les endroits où manger une crème glacée: Crémerie SPOUM

Cette crémerie du Mile-Ex offre des spoom, ces glaces d’origine anglaise ayant la consistance d’une mousse. Fraise et brioche, melon et romarin, banane, lime et coco: le menu, changeant au gré des fruits de saison, propose des crèmes glacées pour tous les goûts. Pour preuve, la crèmerie SPOUM propose même un parfum «veau»… pour notre chien! Notre compagnon à quatre pattes peut désormais se rafraîchir, de façon très gourmande, les jours de grande chaleur. On n’a pas trouvé plus original!

Où? 6631, rue Jeanne-Mance.

Quand? Le mardi, de 11h à 17h. Du mercredi au vendredi, de 11h à 22h. Le samedi, de 13h à 22h. Le dimanche, de 13h à 20h.

Les endroits où manger une crème glacée: Kamé Snack-Bar

Pandémie oblige, toutes les raisons sont bonnes pour s’évader cet été…ne serait-ce que pour le temps d’une crème glacée! Inspiré de la culture culinaire de l’île d’Oahu, le Kamé Snack-Bar est le premier snack-bar hawaien à Montréal. Installez-vous dans son décor tropical pour profiter d’une crème glacée aux saveurs exotiques servie dans un poisson gaufré!

Où? 1190 rue Sainte-Catherine Est.

Quand? Du lundi au vendredi, de 12h00 à 14h00 et de 17h à 20h. Les samedis et dimanches de 12h à 20h

Les endroits où manger une crème glacée: La Diperie

Avec son mur turquoise «instagrammable» à souhait et ses créations sucrées toutes plus délicieuses les unes que les autres, La Diperie a tout pour séduire les amateurs de plaisirs glacés. La bonne nouvelle? Une succursale de La Diperie a ouvert ses portes à Laval, et on prévoit bientôt l’ouverture d’une autre crèmerie dans le Village, sur la rue Sainte-Catherine. Plus de crème glacée, plus de fun!

Où? 68, avenue Des Pins

Quand? Du lundi au mercredi, de 12h à 22h. Du jeudi au samedi, de 12 à minuit. Le dimanche, de 12h à 22h.

Les endroits où manger une crème glacée: Hoche Glacé

Ce qui rend cette crèmerie spéciale? Elle propose des produits végétaliens! Une très bonne nouvelle pour les véganes et autres intolérants au lactose de ce monde. Pour les amateurs de crème glacée plus conventionnelle, l’endroit offre aussi de bons vieux sundaes, des banana splits, des cornets et des milkshakes. Mais on y trouve aussi des sorbets, des laits de soya frappés, des yogourts glacés et même de la «crème» glacée végétalienne. C’est, de plus, une bonne raison pour découvrir le quartier d’Hochelaga et le marché Maisonneuve, situé juste à côté. On y va?

Où? 2225, rue Bennett

Quand? Du lundi au mercredi, de 11h à 21h. Le jeudi et vendredi de 11h à 22h. Le samedi de 10h à 22h. Le dimanche de 10h à 21h.