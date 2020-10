Style de vie

On a beau avoir vu les Rocheuses des centaines de fois en photo, les voir se profiler à l’horizon provoque illico une envolée de papillons dans le ventre. On tombe amoureuse de leur silhouette dès le premier coup d’œil. On sait, dès qu’on s’en approche, qu’elles seront beaucoup plus qu’une aventure. Ces montagnes marquent le cœur comme un premier grand amour.