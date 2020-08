De la rénovation complète de sa cuisine jusqu’au brillant qui illumine ses lèvres, l’actrice et égérie de Lise Watier, s’efforce de recourir aux artisans locaux, quelque soit le produit ou le service recherché.

« Depuis que j’ai l’âge de gérer mon budget, je m’attarde à la provenance de mes achats et les valeurs de l’entreprise derrière le produit. Les derniers mois nous auront tous conscientisés sur l’importance d’injecter nos sous dans notre propre pays, province, région. On a tellement de bonnes raisons d’encourager local, ça ne devrait pas être une lune de miel, ça devrait être un nouveau reflex, d’essayer de découvrir des entreprises de toutes sortes, fondées par des Québécois et avec des valeurs qui nous correspondent », révèle Sarah-Jeanne Labrosse. « Y’a vraiment de quoi être fiers, nous avons des ressources et tellement de talents que nos produits peuvent refléter, que ce soit dans nos maisons ou sur nos peaux. »

L’actrice nous propose donc 11 produits de marques canadiennes qui font battre son cœur!