Qu’on magasine pour nos propres enfants ou pour ceux de notre personne préférée, trouver un cadeau qui leur fera vraiment plaisir, c’est tout un défi. Avec une bonne dose de fantaisie et de quoi piquer leur curiosité, nos suggestions ont de quoi plaire au tout-petit qui nous en met plein la vue, à l’enfant d’âge scolaire et même à ce préado qui nous intimide un peu.
Coffret de quatre paires de chaussettes antidérapantes pour tout-petits de Bombas
À moins de savoir lire dans une boule de cristal, on ne saura jamais où finissent toutes les chaussettes disparues des enfants. On refait donc le plein avec ce coffret de quatre paires moelleuses aux motifs tie-dye. De quoi tenir quelques jours, et faire du bien au passage. Pour chaque paire achetée, Bombas en remet une à une personne dans le besoin grâce à ses partenaires partout au Canada.
Prix : 60 $
Trousse de pâte à modeler Ramenlicious de Clay Moo
Pour l’enfant qui adore bricoler ou qui a besoin d’une activité calme de temps en temps (autrement dit, tous les enfants), on glisse une trousse Clay Moo sous le sapin. Cette entreprise canadienne propose d’adorables projets à réaliser avec une pâte à modeler qui sèche à l’air, accompagnés de tutoriels vidéo faciles à suivre. Les parents apprécieront aussi le côté pratique. Pas de cuisson, pas de dégâts.
Prix : 23 $
Manteau de mi-saison réversible de Deux Par Deux
La marque montréalaise Deux Par Deux crée des vêtements pour enfants si craquants qu’on aimerait les trouver en tailles adultes. On pense notamment à ce manteau réversible, avec un côté en sherpa douillet et l’autre en tissu technique. Il les accompagnera jusqu’aux derniers jours de l’automne, puis reprendra du service au printemps.
Prix : 87 $
Loons on the Lake d’Eric Watling
Côté lecture, on choisit ce récit en anglais tout en douceur signé Eric Watling, un papa du Nouveau-Brunswick. Il invite les enfants à s’asseoir en pleine nature et à prendre le temps d’admirer ce qui les entoure.
Prix : 23 $
Ensemble chandail à capuche beige en fil plume de Miles the Label
Le parfait allié des journées cocooning! Avec son tricot en fil plume ultra-doux, son chandail à capuchon et son pantalon à jambes larges, cet ensemble aussi confortable que stylé, signé par la marque montréalaise Miles the Label, promet de devenir un favori de la garde-robe des petits.
Prix : 90 $
Trousse de slime Butter de Gui Gui
Il suffit de regarder une vidéo ASMR de slime pour comprendre à quel point c’est hypnotisant. Avec ses breloques, ses additifs et ses accessoires pour « embellir » la pâte (ne nous demandez pas!), cette trousse Gui Gui a de quoi combler les préados qui raffolent de ces vidéos sur TikTok. Le genre de cadeau qui leur montre qu’on suit ce qui les passionne.
Prix : 15 $
Manettes Joy-Con 2 de Nintendo
On se souvient de la toute dernière console de jeux vidéo qui trônait au sommet de notre liste de Noël au début des années 2000? Aujourd’hui, ce sont ces manettes Joy-Con 2 qui risquent d’occuper cette place. Avec leurs commandes par mouvements faciles à utiliser, leurs vibrations HD et l’accès à GameChat, elles donnent une nouvelle dimension aux parties sur Nintendo Switch 2.
Prix : 125 $
Ensemble tuque et mitaines de Petit Lem
À cet âge-là, leur liste de Noël est encore assez floue. On en profite pour leur offrir cet ensemble bien pratique de Petit Lem. Conçu au Canada et confectionné en coton biologique, ce duo tout doux garde les joues, les oreilles et les petits doigts bien au chaud, même par grand froid.
Prix : 45 $
Téléphone fixe de Tin Can
Avec ses couleurs dignes d’une boîte de Crayola, ce téléphone fixe nous rappelle le jeu Dream Phone. Et c’est un peu le but! On le branche, et les enfants peuvent passer de bons vieux coups de fil, sans écran et avec des contrôles parentaux qui laissent les adultes aux commandes. Franchement, c’est du génie.
Prix : 135 $
Coffret Toniebox 2 et My First Tonies La ferme de Tonies
Un des cadeaux les plus en vogue cette année? Une Toniebox 2 dans leur couleur préférée, bien sûr. En plus du lecteur audio, cet adorable coffret sur le thème de la ferme comprend trois figurines d’animaux avec lesquelles les enfants pourront jouer.
Prix : 230 $
Barboteuse en molleton Plush Biker de Mini Mioche
Depuis 2008, Mini Mioche crée des vêtements pour enfants à faire craquer. En prime, la marque est canadienne et ses vêtements biologiques sont certifiés GOTS. On imagine déjà les tout-petits bien emmitouflés dans cette barboteuse en molleton. Trop mignon!
Prix : 88 $
Ensemble de jeu en feutre, planche de fromages et de charcuteries de West Elm
On initie les petits aux joies de l’apéro avec cette planche de West Elm et ses bouchées en feutre. Tout y est, des quatre fromages (dont un qui rappelle le gorgonzola) à la brochette d’olives, en passant par la petite boîte de poisson. On risque d’avoir envie de s’inviter à leur cinq à sept!
Prix : 66 $
Lecteur audio Yoto Mini de 4e génération de Yoto
On aimait déjà le lecteur audio sans écran de Yoto, et voilà que la marque récidive avec son Mini de quatrième génération. Ce modèle compact double la capacité de stockage, permet d’écouter des listes de lecture sans carte et résiste aux éclaboussures. Et bien sûr, Jake est toujours au rendez-vous chaque jour. Les habitués sauront de qui on parle.
Prix : 135 $