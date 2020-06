En amour, vous êtes séduit par… l’intelligence. C’est une des choses qui m’avaient le plus charmée quand j’ai rencontré mon mari. Ça et son physique pas déplaisant du tout à l’œil, on s’entend… (rires) Mais pour vrai, il connaissait tellement de choses, il s’exprimait si bien, j’ai craqué.

Votre designer chouchou… Alexander McQueen. J’ai toujours adoré le côté irrévérencieux qu’il a donné à sa marque de son vivant et j’aime que ça se poursuive avec Sarah Burton, la directrice artistique chez McQueen. Je trouve que les collections sont provocantes, rebelles, sans oublier la confection, qui est toujours extraordinaire. Au Québec, c’est UNTTLD qui gagne mon cœur.

Le défaut que vous ne pardonnez pas… l’hypocrisie. Je peux pardonner bien des choses, je suis hyper ouverte à la discussion. Mais l’hypocrisie, pour moi, c’est l’inverse d’être une bonne personne. J’ai toujours prôné l’authenticité donc, quand quelqu’un dissimule ses pensées et sa véritable personnalité, je déteste ça.

Vous ne quittez jamais la maison sans… mon baume à lèvres de marque Carmex. Quand mon père est déménagé aux États-Unis il y a vingt ans, j’ai découvert cette marque… et j’en suis accro depuis. Si je sors de la maison et que je réalise que j’ai oublié mon baume à lèvres, je ne suis pas bien! C’est pourquoi j’en mets un tube dans tous mes sacs, toutes mes poches de manteaux, etc. C’est un peu intense mon affaire.

Votre restaurant favori… est le Pastaga, évidemment. C’est le restaurant de mon mari, oui, mais la nourriture y est sincèrement délicieuse et la carte des vins est géniale! J’aime aussi toute l’équipe en salle – quand on pouvait aller en salle – qui fournit un service impeccable. Autrement, je suis une grande fan de Grumman78, du Alep, du Heirloom et du Mousso. J’aime la restauration, point.

Votre petit geste pour sauver la planète… J’ai commencé l’année dernière à privilégier le métro, l’autobus et le vélo pour me déplacer en ville. Je prends parfois ma voiture malgré tout, je ne suis pas parfaite. Mais je sais que de laisser ma voiture dans mon stationnement peut faire une petite différence, alors je le fais.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… Oh lala… ça, c’est trop difficile d’y répondre! J’ai énormément de vêtements, je suis une adepte de la mode, j’en mange comme on dit. Et chacun de mes vêtements est un coup de cœur, une trouvaille dont je n’ai pas le goût de me départir et que je suis fière de porter. MAIS, si j’avais à répondre, je dirais ma robe de mariée. Elle est sentimentale, évidemment, et elle appartenait à ma maman. Je suis triste de ne pas pouvoir la porter à nouveau!

En ce moment, vous rêveriez d’être… en voyage! J’avais plusieurs voyages planifiés avec mon mari dans les prochains mois et, dû à la crise de la COVID-19, ils sont annulés. Depuis que je connais Martin, on fait 3 voyages par année et ça me manque terriblement. Je sais que c’est un #FirstWorldProblem, mais je m’assume : je rêve d’être en voyage.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin… ma maman et ma sœur, dont je m’ennuie terriblement. J’ai hâte de les serrer dans mes bras.

Vos amis diraient de vous que vous êtes… intense. Et ils ont raison! Je ne fais pas les choses à moitié, je parle beaucoup, je m’habille de manière parfois excentrique, j’ai le corps couvert de tatouages, je prends de la place, j’ai une opinion sur tout. Dois-je en dire davantage pour illustrer mon point? (rires)

Votre dernière découverte musicale… SOMMM. C’est le projet musical d’Ariane Moffatt et d’Étienne Dupuis-Cloutier. Je suis complètement sous le charme de ce disque électropop/hip-hop. Vraiment, c’est parfait pour l’été qui arrive, les grandes marches dehors sous le soleil. Les huit chansons du disque roulent en boucle chez moi.

Votre produit de beauté essentiel… ce n’est pas vraiment un produit plutôt qu’un service… Depuis que je suis ambassadrice chez Espace Skins Montréal, c’est devenu essentiel pour moi d’y aller une fois par mois. Pour un facial, parce que les techniciennes sont exceptionnelles, mais aussi pour essayer les autres soins. D’ailleurs, j’ai tout essayé, si jamais vous avez des questions. (rires) Chez Skins, on m’a appris à mélanger les marques de produits, pour changer la routine. J’utilise donc Skinceuticals, Luxcey et Corpa Flora.

Le dernier texto que vous avez reçu… était de mon amie Mia. Elle me félicitait pour la sortie de mon livre. Elle a mis un X dans son agenda à la date du 5 juin pour s’assurer qu’elle irait l’acheter en librairie. Ç’a l’air d’être une plogue, ce texto, mais je vous jure que c’est le dernier message que j’ai reçu! (rires)

Le film qui vous a le plus marqué… quand j’étais jeune, je me rappelle que le film Clueless m’avait vraiment marquée! Je pense qu’il m’a donné mon élan pour aimer la mode. Les filles avaient des looks vraiment chouettes. Mais c’est surtout la garde-robe de Cher qui m’avait complètement chamboulée! Sur un ordinateur, elle sélectionnait les vêtements qu’elle voulait porter en les plaçant sur son corps virtuel. Elle cliquait sur accepter et hop, sa garde-robe électrique se déplaçait pour qu’elle puisse y prendre sa tenue… WOW.

Votre juron favori… Je pense honnêtement que je sacre beaucoup. Je fais toujours attention quand je parle en public, à la radio ou à la télévision. Mais dans la vie, quand je suis entourée d’amis, j’ai tendance à amplifier ce que je veux dire par un sacre. Genre « Es*** que c’était bon ça » ou encore « Cr*** que c’est beau ». Ouin…

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… je suis une grande fan de jeux vidéos… J’en parle de plus en plus dans les médias depuis que j’ai été porte-parole de MEGA + MIGS, un événement de jeux vidéos, mais je suis vraiment une gameuse. Si je n’ai pas à travailler, si je n’ai pas de responsabilités et que je suis à la maison, il y a de bonnes chances que je sois devant ma Nintendo Switch.

La cause qui vous mobilise… j’ai découvert il y a environ deux ans la Maison Passages et depuis, elle est dans mon cœur. C’est un endroit qui est voué à améliorer les conditions de vie, de santé et de sécurité des jeunes femmes en difficulté. J’aime la variété des services qu’on y propose, j’aime la clientèle qui fréquente l’endroit – des femmes entre 18 et 30 ans. Et il n’y a aucun jugement dans l’approche des intervenants. C’est merveilleux.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… travaille sur ton laisser-aller, Valérie. J’aurais aimé qu’on me le dise avant, parce que ça ne fait pas très longtemps que je comprends que ça peut ruiner ma vie. J’ai tendance à prendre les choses trop à cœur, même si ça ne me concerne pas, même si je suis impuissante devant ladite chose.

Votre émoticône favori… la petite fille qui fait une roue latérale… Je sais, c’est étrange, mais on dirait que cet émoticône veut tout dire pour moi! Tu es heureuse? Petite fille qui fait la roue. Tu trouves que quelque chose est niaiseux? Ça me fait rire, une petite fille qui fait la roue. Je veux te dire merci? Cœur et petite fille qui fait la roue.

Le balado auquel vous êtes accro… j’ai dévoré les deux saisons du balado Synthèses et j’attends patiemment une saison trois. Je trouve que les enquêtes ont été bien réalisées, c’est très intriguant. J’ai aussi adoré le balado Pourquoi Julie? d’Émilie Perreault. C’était une belle manière de mettre en valeur la culture, de se poser des questions sur l’industrie médiatique.

À l’apéro, vous commandez… un verre de bulles ou encore un martini. Ce sont les deux drinks qui me rendent festive!

L’odeur qui vous émeut le plus… quand j’étais jeune, ma mère portait le parfum Cabotine par Grès. Si je marche quelque part et que quelqu’un le porte, ça me ramène automatiquement à mes souvenirs. Dans notre petit appartement, à ma mère, ma sœur et moi. Les beaux moments, les merveilleux câlins de ma mère.

Votre compte Instagram chouchou… depuis quelques années, je suis la plus grande fan de MTL Pilates, un studio de pilates à Montréal. Quand c’est ouvert, évidemment, j’y suis deux à trois fois par semaine. J’aime la manière dont le pilates me fait sentir, ce que je ressens physiquement mais aussi mentalement. Je suis donc @mtlpilateslab et je me nourris des conseils qu’ils donnent à tous les jours : pour la posture, pour réveiller certaines parties de notre corps, pour ne pas oublier de s’étirer, etc.

La personne qui vous inspire le plus… j’ai toujours capoté sur Gwen Stefani. De No Doubt à sa carrière en mode en passant par sa musique en solo et les photos de son couple avec Blake Shelton, je l’aiiiiiiiiiiime! Pour vrai, je la trouve créative, intelligente. Je trouve qu’elle a l’air drôle et sincère en entrevue. J’admire sa capacité à écrire des chansons, mais aussi son côté femme d’affaires. Elle a un style bien à elle, elle est excentrique, elle s’assume. Bref, c’est ma favorite, depuis toujours.

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… je n’ai pas le choix de dire que ce serait des artistes musicaux… Je ferais un grand souper pour discuter avec John Lennon, Elton John et Eminem. Ce serait un peu éclectique, mais je pourrais enfin poser toutes les questions que je veux à ces artistes qui ont marqué ma vie!

Le livre La blonde de papa est disponible en librairie et en version numérique sur le site de KO Éditions.

