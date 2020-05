En amour, vous êtes séduit par… une personne qui a confiance en elle-même.

Votre designer chouchou… Je n’ai pas un designer chouchou en particulier, je suis admirative de leur travail et très curieuse d’en découvrir plusieurs.

Le défaut que vous ne pardonnez pas… le mensonge et la manipulation.

Vous ne quittez jamais la maison sans… mon téléphone! Il est à la fois mon portefeuille, mon ordinateur, mon miroir et surtout mon lien de communication avec ma famille!

Votre restaurant favori… Yokato Yokabai Ramen, un super bon restaurant de soupes ramen au coin des rues Rachel et Drolet, sur le Plateau.

Votre petit geste pour sauver la planète… prêcher par l’exemple: ne plus consommer de bouteilles de plastique à usage unique et acheter des points carbone pour ma tournée au Québec.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe… le pantalon de sport noir dans ma collection .soi... Je le porte presque tous les jours!

En ce moment, vous rêveriez d’être… exactement ici. Sur mon X.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin… à ma fille Gisèle, comme à tous les matins depuis sa naissance.

Vos amis diraient de vous que vous êtes… une très bonne conseillère et une amie loyale.

Votre dernière découverte musicale… l’artiste Mark Miller.

Votre produit de beauté essentiel… la crème visage SK-II R.N.A. Power.

Le dernier texto que vous avez reçu… Ma sœur qui souhaitait me féliciter pour une bonne nouvelle!

Le film qui vous a le plus marqué… Forest Gump mais dernièrement, j’ai écouté le film A Beautiful Day in the Neighborhood, encore une fois avec Tom Hanks, et c’est magnifique! Un homme qui cultive sa spiritualité en ayant un impact incroyable sur les jeunes autour de lui. À tous les matins, il dresse la liste des gens qu’il souhaite aider en faisant une différence. C’est tellement inspirant!

Votre juron favori… tabarnack, mais j’ai presque tout sorti les jurons de mon vocabulaire !

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que… je collectionne les cristaux et que je les affectionne particulièrement pour leurs propriétés respectives.

La cause qui vous mobilise… Je suis marraine de Leucan et je suis très active au sein de cette organisation, mais en général, tout ce qui touche la différence m’interpelle beaucoup.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans… Toujours suivre son intuition, même quand on pense qu’elle nous pousse vers un endroit qui nous fait peur.

Votre émoticône favori… Les mains unies l’une à l’autre

Le balado auquel vous êtes accro… Je n’ai pas encore intégré les balados dans mes habitudes, mais j’attends d’être invitée à celui du ELLE QUÉBEC! Haha!

À l’apéro, vous commandez… un classique gin & tonic

L’odeur qui vous émeut le plus… la lavande, c’est rassurant

Votre compte Instagram chouchou… celui Daniele Henkel (@daniele_henkel), elle est tellement inspirante!

La personne qui vous inspire le plus… Oprah, of course !

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable… Freddy Murcury, Oprah et Beyoncé !

