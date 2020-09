En amour, vous êtes séduit par…

Koriass: La gentillesse et l’humour.

FouKi: L’humour et la gentillesse.

Votre designer chouchou…

Koriass: FouKi!

FouKi: Souvent moi-même.

Le défaut que vous ne pardonnez pas…

Koriass: La mesquinerie.

FouKi: L’égocentrisme.

Vous ne quittez jamais la maison sans…

Koriass: …oublier de barrer les portes.

FouKi: …beaucoup de cannabis!

Votre restaurant favori…

Koriass: Casse-croûte chez Pierrot.

FouKi: Pizza No900.

Votre petit geste pour sauver la planète…

Koriass: Fini les bouteilles d’eau!

FouKi: Réutiliser mes bouteilles d’eau.

La pièce que vous préférez dans votre garde-robe…

Koriass: Mon hoodie Homies.

FouKi: Mes boxeurs en bambou.

En ce moment, vous rêveriez d’être…

Koriass : Nu à la plage d’Oka.

FouKi: À Coaticook en mangeant de la crème glacée Coaticook.

La première personne à qui vous avez pensé ce matin…

Koriass: Ma chérie.

FouKi: Ken Dryden. Je me demande comment il s’est senti en 1971 après avoir gagné la Coupe Stanley.

Vos amis diraient de vous que vous êtes…

Koriass: TDA.

FouKi: TBP (Très Bon Patnais).

Votre dernière découverte musicale…

Koriass: Cayouche.

FouKi: Annie Brocoli.

Votre produit de beauté essentiel…

Koriass: Crème hydratante au lait de chèvre.

FouKi: Gel douche au lait de chèvre.

Le dernier texto que vous avez reçu…

Koriass: «Peux-tu enfin répondre à l’entrevue pour Elle Québec stp?»

FouKi: «Ah oui, pis l’entrevue avec Elle Québec c’est pour demain btw.»

Le film qui vous a le plus marqué…

Koriass: Requiem For a Dream, de Darren Aronofsky.

FouKi: 8 Miles

Votre juron favori…

Koriass: Un bon vieux tabarnak bien senti.

FouKi: KET

Les gens seraient surpris d’apprendre de vous que…

Koriass: Je n’aime pas les œufs.

FouKi: J’adore les œufs et les champignons.

La cause qui vous mobilise…

Koriass: L’aide aux artistes visuels afro-descendants québécois.

FouKi: L’humanité.

Le conseil que vous auriez aimé recevoir il y a 10 ans…

Koriass: Over expose pas ta vie privée dude!

FouKi: Il faut se laver le nombril sinon ça pue!

Votre émoticône favori…

Koriass: Le chat.

FouKi: La fougère.

Le balado auquel vous êtes accro…

Koriass: C’est fou… à Radio-Canada (sur OHdio).

FouKi: La Poche Bleue.

À l’apéro, vous commandez…

Koriass: Un dernier drink.

FouKi: Des Grignotines.

L’odeur qui vous émeut le plus…

Koriass: La sauce à spaghetti.

FouKi: Le pain à l’ail.

Votre compte Instagram chouchou…

Koriass: Celui de ma chérie.

FouKi: @Fatcatcollection

La personne qui vous inspire le plus…

Koriass: Ma mère

FouKi: Koriass

Si vous pouviez inviter trois personnes, vivantes ou décédées, pour un repas mémorable…

Koriass: FouKi, QuietMike et Ruffsound

FouKi: QuietMike, Ruffsound et Koriass

Questions bonus YOOP

Est-ce que ça vous excite de faire ce show virtuel? Oui, enfin un spectacle! Yes welcome to 2020!! Yoop! Yoop!

Comment qualifieriez-vous votre dynamique à deux sur scène? On est en symbiose comme Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Ou comme Michael Jordan et Scottie Pippen.

Quelle.s chanson.s avez-vous le plus hâte de faire sur scène? Tout c’qui faut et Bénis.

Qu’est-ce qui fait que ce show est à ne pas manquer? On est les meilleurs depuis SP et Yvon Krevé. TRUE!



Génies en Herbe

3 septembre 2020 à 20h00

Dans l’espace Yoop, en direct de la Place des Arts

Prix : 25$ + tx

Cliquez ici pour vous procurer un accès au spectacle.



Lire aussi:

Le Questionnaire ELLE: 25 questions à Marie-Mai

Le questionnaire ELLE: 25 questions à Bianca Gervais

Le questionnaire ELLE: 25 questions à Valérie Roberts