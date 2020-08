Organisée en collaboration par la Vergel Foundation, MondoMostre et l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura du Mexique, l’exposition présente 20 oeuvres de Frida Kahlo, dont les célèbres Autoportrait au collier (1933) et Autoportrait avec tresse (1941) et Diego dans mes pensées (1943). La fameuse Marchande d’arums (1943) signée Rivera y figure aussi, aux côtés d’une dizaine de créations du muraliste.

Les œuvres d’autres peintres et photographes mexicains à l’héritage inoubliable, dont Miguel Covarrubias, Juan Soriano et Manuel et Lola Álvarez Bravo, s’ajoutent à la collection dans une volonté d’offrir un panorama complet du modernisme mexicain.