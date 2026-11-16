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Maquillage des fêtes : 5 looks scintillants à adopter cette saison
En un clin d’œil, il sera l’heure de lancer notre playlist de préparation, de déposer un cocktail sur le comptoir de la salle de bain et de se concocter un fabuleux maquillage. Le temps des partys arrive à grands pas, et la collection des fêtes de Dior beauté nous invite à nous amuser à fond cette année.
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Les meilleurs films de Noël à voir sur Netflix
Le temps des Fêtes est à nos portes, et quoi de mieux pour se mettre dans l'esprit que de se réchauffer avec une tasse de chocolat chaud… et des films de Noël réconfortants! Voici une liste des 10 meilleurs films de Noël disponibles sur Netflix Canada, qui ne manqueront pas de donner à vos soirées cinéma une touche de magie festive.
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Noël : 15 idées de petites bouchées à faire à la maison
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion parfaite pour recevoir amis et famille. Mais entre le moment où l’on sert à boire, et celui où tout le monde s’assoit à table, il faut bien faire patienter les plus curieux hors de la cuisine.