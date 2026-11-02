Beauté
Les meilleurs coffrets beauté des fêtes à donner en cadeau cette année
Ces ensembles font tout simplement rêver.
Style de vie
Cadeaux locaux : 15 trouvailles à glisser sous le sapin
Du beau, du doux, du gourmand : les marques d’ici ont de quoi garnir notre liste de cadeaux de Noël!
Style de vie
Échange de cadeaux entre amis : 15 idées pour épater la bande
Une BFF qui collectionne les parfums, un papa qui cuisine, un adepte d’après-ski… Pour notre échange de cadeaux des Fêtes, on mise sur des trouvailles qui leur ressemblent. Voici 15 idées à déballer entre amis.
Mode
Les plus beaux cadeaux à offrir à sa meilleure amie
Surprenez-la (et faites-lui plaisir !) avec une petite attention à laquelle elle ne s’attend pas.
Style de vie
Bas de Noël : petits cadeaux, grandes surprises !
Fini le remplissage inutile : place aux trouvailles qui font mouche à coup sûr.