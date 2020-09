Le vent souffle fort autour d’Elisapie. Les bourrasques ne donnent aucun répit à ses cheveux, à ses vêtements, au micro du téléphone dans lequel elle se raconte. Je suis à Montréal. Elle est à Carleton-sur-Mer, et elle s’éloigne du motel où elle a passé la nuit avec sa famille. Hier, il y a eu un concert sur le toit d’un autobus, les étoiles, la mer et les montagnes en toile de fond. Tandis qu’elle traverse la route, on aperçoit l’immense tache bleue qui sépare la Gaspésie du reste du monde. «Hier, avec les musiciens et leurs enfants, on a fait un bain de minuit à la pleine lune.» Il fallait prolonger le plaisir de ce retour à la scène et au son: «Ça faisait tellement longtemps qu’on n’avait pas eu de contact avec les gens, mais aussi avec cette musique qui me fait vibrer.»

Elle est la première musicienne à qui je parle qui a repris les spectacles. S’ennuie-t-elle du temps d’avant, de cette époque, qui semble lointaine, où on n’avait pas à se soucier de la distanciation lors des concerts? Sa réponse me déstabilise. J’ai du mal à en cerner les contours tant elle est large mais, en même temps, concise et complète: «Je ne crois pas que ce soit aux artistes à s’exprimer sur les changements que nous sommes en train de vivre. Nous, on fait ce qu’on doit faire. La musique n’est même plus à nous quand on l’interprète, elle ne nous appartient plus. On est une sorte de miroir aux sentiments, le reflet de ce qui se passe dans la société.»

JE SUIS INUK

Les yeux rivés sur l’eau, l’artiste pluridisciplinaire regarde rarement la caméra. J’ai l’impression d’avoir accès à un moment d’intimité entre elle et l’horizon. Devant cet être d’un calme souverain, malgré l’air qui se soulève tout autour d’elle, je me fige. J’ai envie de brûler la liste de questions que j’ai préparées et qui me semblaient pertinentes il y a deux minutes. De quoi as-tu envie de parler, toi, Elisapie? Sans une once d’agacement, elle dit: «J’imagine que tu voulais me poser des questions sur la condition des femmes autochtones? Sur les relations entre nos peuples? Mais tu sais quoi? Aujourd’hui, moi aussi, j’ai envie de poser des questions. Je ne veux plus être la fille qui essaie de trouver des réponses pour tout le monde. Je veux dialoguer.» Elle explique que, depuis longtemps, elle éduque les gens et établit des ponts au nom de son peuple. «J’ai toujours été in between. Je ne voulais pas brusquer les gens, je me disais qu’il fallait y aller doucement, les prendre par la main. Là, j’ai envie qu’on aille un peu plus vite. De parler des vraies choses et pas juste des bases. Je suis rendue là. Je ne veux plus excuser l’ignorance.» Et si, pour cela, il faut brasser un peu la cage et publier une longue et magnifique lettre sur les réseaux sociaux, alors soit.

Je fais référence à ce statut du 21 juin dernier, celui qui débutait ainsi: «Je suis née aux confins de ta terre, mais sais-tu que mes ancêtres t’ont vu naître? Sais-tu combien de nations autochtones il y a sur “ton” territoire? Sais-tu que je ne suis pas une Innu? Sais-tu que je ne suis pas une Première nation? Je suis une Inuk, du peuple inuit.» À l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, elle a non seulement osé poser des questions, mais aussi s’affirmer. Son texte se poursuivait d’ailleurs ainsi: «On voit les autochtones comme un seul et même bloc. Pourtant nous sommes si différents et diversifiés. Nos langues, nos coutumes… Il y a une chose qui nous réunit, c’est le rapport au territoire. Mais, je ne peux pas représenter tous les autochtones. Je ne suis pas assez. Et personne n’a le droit de me demander ça, ni à aucun autre autochtone.»