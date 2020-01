Signés par le studio d’architecture Gensler, les bureaux de cette plateforme numérique spécialisée dans le fait-main s’inspirent de ce qui se fait de mieux dans la Silicon Valley, où des géants comme Google et Apple n’ont pas lésiné sur les détails. Objectif avoué : attirer les talents dans la Grosse Pomme — en particulier des ingénieurs — afin de mettre en valeur sur la Toile quelque 60 millions de vêtements, d’accessoires et d’objets déco créés par des artisans de partout dans le monde.

Déjà, le choix de Brooklyn, haut lieu de la création artisanale, n’est pas anodin. C’est là que tout a commencé pour Etsy, et jamais les dirigeants n’ont envisagé changer de quartier quand il est devenu évident qu’il faudrait déménager dans plus grand. Les nouveaux bureaux, inaugurés en 2016, ont donc été installés dans une ancienne imprimerie assez vaste — on parle de neuf étages ! — afin de loger les 545 employés de l’entreprise.

Les rénovations ont permis à Etsy d’affirmer son engagement envers l’environnement. Afin de répondre aux critères de la certification Living Building Challenge, on a entre autres misé sur des matériaux exempts de produits chimiques toxiques et sur la récupération. Qui plus est, la production de déchets a été limitée au maximum durant la construction, un objectif qui se poursuit à ce jour grâce à la collecte du compost et des matières recyclables.