Dehors, la neige et la nuit ont enveloppé la ville sous une austère chape noire striée de blanc. Il est 16 h 30 et, dans l’appartement délabré du Mile-End qui fait office de studio pour la journée, toute une équipe s’est occupée depuis le petit matin à faire de la magie. Avec des fringues, des fers à friser, des ciseaux, des pinceaux, des fards, des idées et, surtout, des humains dont la beauté transcende le papier glacé.

Chacun me prévient tour à tour: j’aurai à peine 60 minutes avec elles. Une petite heure à la fin d’une journée exténuante pour parler de ce qu’on raconte rarement à une étrangère. Un moment volé, alors qu’on range l’éclairage, les milliers de dollars de vêtements et de bijoux, qu’on nettoie la table salie de maquillage. Heureusement, il suffit de quelques secondes pour comprendre quel amour tendre et puissant comme le printemps existe dans ces lieux.

Je suis assise avec Karelle dans une minuscule pièce aux murs pelés et au linoléum usé à la corde; on entend Katherine dire doucement au photographe qui la mitraille à côté: «Je veux juste être certaine de ne pas manquer de temps pour l’entrevue. Pour moi, c’est plus important que les photos.» Quelqu’un répond d’une voix ferme: «Tout est important.» Karelle et moi nous sourions dans le silence interrompu par les clics et les flashs. Katherine, à qui j’ai trouvé une chaise dans le fouillis d’une chambre déserte, arrive et se cale plutôt dans le petit fauteuil où Karelle est recroquevillée comme un chat.

«–On parlait de ce qui énerve le plus Karelle chez toi.»

«–Shit, qu’est-ce qu’elle t’a dit? Oh! je suis certaine qu’elle a dit que je n’avais aucune patience envers moi-même!»

Bull’s eye. Le sourire de Karelle et la petite flamme qui s’allume dans son œil valent des millions. «Des fois, elle se fâche quand elle essaie d’attacher un bouton, par exemple. Je lui dis de me laisser faire.» Et ce qui fait tiquer Katherine chez sa douce? «Elle est vraiment “insécure”. Elle ne se voit pas aussi nice qu’elle l’est. On dirait qu’il y a un filtre dans son cerveau qui fait qu’elle ne se perçoit pas aussi belle, intelligente, grande, talentueuse qu’elle l’est. C’est quelque chose qui m’énerve parce que j’essaie de lui faire voir qui elle est. Mais je n’ai pas ce pouvoir-là. Y a juste elle qui l’a.»