Après les planches et les caméras, l’actrice Karelle Tremblay se plonge dans un tout autre univers, l’âme à nu. Blender, premier extrait d’un album à paraitre cet automne, marque l’entrée de la jeune artiste dans notre paysage musical.

« En tant qu’actrice, je n’ai jamais vraiment eu la chance d’exprimer ni même de dévoiler ma vraie nature. Par la chanson, je sors de ma zone de confort. Il n’y a rien de plus près de qui je suis » a confié Karelle Tremblay dans un communiqué de presse.

Sur Blender, la jeune femme s’ouvre sur les affres de l’amour, sur son cœur charcuté par une relation passée – et les piqûres d’abeilles. Réalisé par Sophia Belahmer et Juliette Gosselin, le vidéoclip met en scène une Karelle recluse et tourmentée par ces petits insectes au dard affûté. « L’amour est un grand mystère et j’avais envie de rendre compte de la complexité et l’importance qui émane de ce sentiment. »

Celle qui a longtemps été habitée par ce projet musical a fait le grand saut après sa rencontre avec le musicien Jean-Philippe Levac, qui signe les arrangements de l’album. « De travailler avec Jean-Philippe Levac fut également très formateur pour moi, surtout qu’il comprend ma vision et ma fragilité » raconte Karelle. De cette collaboration inédite est née un son aussi singulier que séduisant, à mi-chemin entre le soul, le hip-hop et l’alternatif.

Blender est disponible sur les plateformes musicales.

