Caméra ultra grand-angle

Avec ses trois caméras on peut dézoomer du mode ultra grand-angle au mode téléobjectif pour cadrer une vue jusqu’à quatre fois plus grande, tout en restant placé au même endroit. Fini les photos de famille où l’on doit tous se compresser pour rentrer dans le cadre… et bonjour les paysages à perte de vue! Un mode édition enrichi permet quant à lui de retoucher nos photos avec encore plus d’options et de précision. Démonstration des 3 options de caméra dans l’espace bibliothèque de notre bureau.

Deux petits plus qu’on a vraiment aimés sur le mode photo:

Voir la totalité de l’image à l’écran (versus les bandes noires latérales).

Passer du mode photo au mode vidéo en laissant le doigt sur le bouton et pouvoir verrouiller le mode vidéo en glissant le doigt vers la droite. Super pratique quand on filme!

Mode nuit

Bye bye les photos de nuit tellement sombres qu’on distinguait à peine de quoi il s’agissait! Le nouveau mode nuit s’active automatiquement en faible éclairage et la qualité d’image n’a rien de comparable avec avant. Tout en étant automatique le nouveau mode nuit offre l’option de modifier les paramètres de la photo manuellement. On a profité d’une escale à Paris pour le tester avec cette vue imprenable sur la Tour Eiffel! iPhone 11 Pro VS iPhone 10.

Mode portrait

Le flou en arrière des photos en mode portrait fait toujours son petit effet! En plus d’une qualité d’image enrichie, on s’amuse avec les options encore plus nombreuses d’éclairage et d’édition.