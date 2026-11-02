1.J’ai tellement hâte de me plonger dans la vie remarquable de Gloria Steinem à travers ces mémoires sans filtre, publiées quelques semaines à peine après sa récente disparition. (Parenthèse : à quel point est-elle sublime sur la couverture ? J’adore la façon dont cette icône féministe voyait la mode comme une affirmation de son autonomie plutôt que comme une futilité.) 2. La marque vancouvéroise Typical fait les serviettes les plus incroyables au monde. Elles sont d’une douceur infinie, ultra-absorbantes, sèchent en un clin d’œil et intègrent un tissage extensible en instance de brevet — ce qui veut dire qu’elles restent parfaitement en place une fois nouées autour de vous. En prime, les motifs et les palettes de couleurs sont tous plus désirables les uns que les autres. 3. Je me suis donné pour mission de redonner de la densité à mes cheveux, et cette formule ultraconcentrée de la marque montréalaise BKIND tombe à point nommé. Gorgée d’acides aminés, de protéines et de vitamines, elle nourrit le cuir chevelu et fortifie la fibre dès la racine pour révéler une crinière visiblement plus fournie et resplendissante de santé, sans laisser le moindre film gras. Pas étonnant qu’elle se soit mérité les plus hautes distinctions au Grand Prix de la Beauté ELLE de cette année! 4. Je suis complètement obsédée par la collection Collected de Melanie Auld : elle met en vedette de magnifiques pendentifs en pierre uniques en leur genre, montés sur de jolis fermoirs breloques scintillants. La marque de joaillerie canadienne propose aussi une infinité d’options de cordons et de chaînes pour vous permettre de composer votre propre bijou sur mesure. 5. Un gel douche qui sent divinement bon est un incontournable absolu pour moi ; je trouve tout simplement que ça rend la douche du matin tellement plus agréable. Comme j’aime le répéter : la vie est bien trop courte pour se laver avec un gel douche ennuyeux. Ce mélange chaud et sensuel d’ambre et de chanvre, signé par la parfumeuse montréalaise (et fille résolument cool) Ruby Brown, figure tout en haut de ma wishlist. 6. Ça fait des années que je bave devant cette pièce Réalisation Par. Les manches cloche vaporeuses, l’élégant col bateau, la soie ultra-fluide coupée dans le biais : c’est l’incarnation rêvée de la robe des années 70. Elle existe dans toutes sortes de superbes imprimés, mais ce zèbre chocolat et crème est sans doute mon préféré.