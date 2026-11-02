Le coup d’envoi des fêtes est donné, et l’esprit festif bat son plein. Plein phare sur la sélection exclusive des membres de la rédaction d’ELLE Québec.
Sophie Banford, éditriceAndréanne Gauthier
1.Parce que j’aime les bijoux qui racontent quelque chose : ce médaillon du zodiaque, dessiné et fabriqué à la main à Montréal, est à la fois personnel, symbolique et intemporel. 2. Parce qu’on en a jamais trop! Un bon vin mérite un beau verre : ceux-ci sont élégants, résistants et conçus pour révéler les arômes de tous les vins, un seul verre pour tout déguster! 3. Parce que j’aime offrir des objets qui ont une âme : façonné à la main à Montréal, chaque vase de Céramique B est une petite œuvre d’art, unique et intemporelle. 4. Parce que j’adore recevoir et que ce livre réunit tout ce que j’aime : de bons cocktails, des bouchées gourmandes et des soirées qui s’étirent!
Joanna Fox, rédactrice en chefAndréanne Gauthier
1. Ça fait une éternité que je convoite ce sac. Pour quelqu’un comme moi qui trimballe toujours mille et une choses, ce fourre-tout est exactement la solution chic qu’il me fallait. 2. Une collègue rédac à la peau parfaite (coucou Claudia !) ne jure que par cette lotion exfoliante, et j’ai enfin réussi à mettre la main sur un format voyage pour la tester. La nouvelle formule P50T est pensée pour les peaux sensibles comme la mienne, et j’ai tout de suite remarqué un teint plus lumineux, un grain de peau plus lisse et nettement moins d’irritations. 3. Si vous ne devez choisir qu’une seule pièce cette saison, misez sur une jupe en cuir taille haute à la coupe épurée. Même si la version de chez Khaite me fait rêver, ce modèle en similicuir de la marque canadienne Lamarque est une alternative parfaite pour sublimer n’importe quelle tenue de fêtes. 4. Ce style de chaussure coche absolument toutes les cases : son petit talon kitten les rend ultra faciles à porter au quotidien, la bride arrière apporte cette touche cool sans effort, et la teinte crème offre la juste dose de blanc d’hiver. 5. Petite, je me souviens d’empiler des tonnes de bracelets en plastique sur mes bras. Voici ma version adulte, signée par la marque de bijoux canadienne Jenny Bird. Plus on en accumule, mieux c’est—et croyez-moi, personne ne manquera votre arrivée.
Cynthia Quellet, Directrice des contenus multiplateformesAndréanne Gauthier
1.Pour ajouter une touche rétro et un brin sportive à mes tenues, cette casquette à chevrons est l’accessoire tout trouvé. 2. Cet hiver, je veux un foulard triangulaire! J’ai repéré ce modèle en cachemire, juste assez grand pour apporter douceur et de chaleur à mon cou, le petit twist mode en prime. 3. Les gens qui me connaissent savent que j’adore les bagues imposantes. Avec son allure sculpturale, ce modèle complèterait parfaitement ma collection. 4. Je mise sur ce parfum gourmand et sensuel, où la fraîcheur du melon de Sicile et de la fleur d’oranger se mêle à la douceur du lait de vanille pour assurer ma dose d’évasion et me rappeler la beauté de la Méditerranée cet hiver! 5. Parce que les meilleurs cadeaux ne s’emballent pas toujours et parce que je sais avec certitude que je vais passer une super soirée.
Les choix de Cynthia
Casquette à chevrons Yankees de NY, RW&CO.
Prix : 54,99 $
Petite écharpe triangulaire en cachemire, Aritzia
Prix : 78$
Dolce&Gabbana Your Devotion Eau de Parfum Intense
Prix : 140$ les 30ml
Exclusivement chez Sephora Canada
Bague Viviana, Jenny Bird
Prix : 128$
Et jusqu'à la fin la beauté, Louis José Houde
Prix : À partir de 57$
(Photo: Eric Myre)
Katherine Lalancette, rédactrice en chef adjointe et cheffe des contenus beautéAndréanne Gauthier
1.J’ai tellement hâte de me plonger dans la vie remarquable de Gloria Steinem à travers ces mémoires sans filtre, publiées quelques semaines à peine après sa récente disparition. (Parenthèse : à quel point est-elle sublime sur la couverture ? J’adore la façon dont cette icône féministe voyait la mode comme une affirmation de son autonomie plutôt que comme une futilité.) 2. La marque vancouvéroise Typical fait les serviettes les plus incroyables au monde. Elles sont d’une douceur infinie, ultra-absorbantes, sèchent en un clin d’œil et intègrent un tissage extensible en instance de brevet — ce qui veut dire qu’elles restent parfaitement en place une fois nouées autour de vous. En prime, les motifs et les palettes de couleurs sont tous plus désirables les uns que les autres. 3. Je me suis donné pour mission de redonner de la densité à mes cheveux, et cette formule ultraconcentrée de la marque montréalaise BKIND tombe à point nommé. Gorgée d’acides aminés, de protéines et de vitamines, elle nourrit le cuir chevelu et fortifie la fibre dès la racine pour révéler une crinière visiblement plus fournie et resplendissante de santé, sans laisser le moindre film gras. Pas étonnant qu’elle se soit mérité les plus hautes distinctions au Grand Prix de la Beauté ELLE de cette année! 4. Je suis complètement obsédée par la collection Collected de Melanie Auld : elle met en vedette de magnifiques pendentifs en pierre uniques en leur genre, montés sur de jolis fermoirs breloques scintillants. La marque de joaillerie canadienne propose aussi une infinité d’options de cordons et de chaînes pour vous permettre de composer votre propre bijou sur mesure. 5. Un gel douche qui sent divinement bon est un incontournable absolu pour moi ; je trouve tout simplement que ça rend la douche du matin tellement plus agréable. Comme j’aime le répéter : la vie est bien trop courte pour se laver avec un gel douche ennuyeux. Ce mélange chaud et sensuel d’ambre et de chanvre, signé par la parfumeuse montréalaise (et fille résolument cool) Ruby Brown, figure tout en haut de ma wishlist. 6. Ça fait des années que je bave devant cette pièce Réalisation Par. Les manches cloche vaporeuses, l’élégant col bateau, la soie ultra-fluide coupée dans le biais : c’est l’incarnation rêvée de la robe des années 70. Elle existe dans toutes sortes de superbes imprimés, mais ce zèbre chocolat et crème est sans doute mon préféré.
Les choix de Katherine
An Unexpected Life: A Memoir, Gloria Steinem
Prix : 44 $
serviette de douche, TYPICAL
Prix : 59 $
Sérum capillaire densifiant avec peptides et racine de maca, Bkind
Prix : 78 $
Pendentif, Melanie Auld
Prix : 225 $
Chanvre & Ambre bath and shower gel, Ruby Brown
Prix : 34 $
La robe Gia, réalisation
Prix : 280 $
Alex Gonthier, cheffe des contenus numériquesAndréanne Gauthier
1.Pour tous mes déplacements, j’ai besoin d’un sac qui conjugue style et fonctionnalité. Ce modèle de Canva me semble être l’accessoire idéal pour répondre à ces deux critères. 2. J’adore les créations de Reformation ! Autant ses collections originales que ses collaborations avec des personnalités au style affirmé, comme Nora Smith ou Alexa Chung. Cette saison, j’ai un véritable coup de cœur pour ce cachemire à la fois sobre et élégant, un essentiel à intégrer à ma garde-robe. 3. Ce coffret soin et maquillage signé Merit réunit tous mes essentiels pour une mise en beauté réussie, de la base au rouge à lèvres. On y ajoute le sac signature de la marque et on obtient le cadeau parfait ! 4. À mes yeux, ces escarpins incarnent parfaitement l’élégance ! Portés avec un jean écourté ou une tenue plus habillée, ils sont tout indiqués pour rehausser n’importe quel look. 5. Portée avec une tenue épurée ou un look plus audacieux, cette bague Jenny Bird ajoutera assurément une touche de caractère et de raffinement à toutes mes tenues de la saison.
Samantha Puth, Directrice artistiqueAndréanne Gauthier
1.Gros coup de cœur pour cette marque de bijoux, qui marie à merveille les origines cambodgiennes de la créatrice à l’élégance de son port d’attache parisien. Les pierres fines et les perles délicates me rappellent les bijoux traditionnels que portait ma mère au Cambodge. 2. C’est de loin mon fard à joues préféré de tous les temps. Cette version compacte de poche du duo crème et poudre sera mon alliée idéale pour une retouche express en milieu de journée. J’adore l’appliquer à la fois sur mes joues et sur mes lèvres. 3. Je n’arrête pas d’emprunter la valise cabine de mon amie à chaque fois que je pars en voyage. Je crois qu’il est grand temps que je m’offre la mienne. Celle-ci est tellement mignonne qu’elle donnera instantanément du style à n’importe quel look d’aéroport. 4. Ce livre va assurément devenir ma bible : il va m’inspirer pour créer des associations de couleurs amusantes dans mes tenues, mais aussi pour choisir les teintes du logo ELLE sur nos couvertures de magazine. 5. Ces ballerines en suède tout doux cochent absolument toutes les cases pour moi : un bout légèrement carré très moderne, un délicat petit nœud et une semelle rembourrée, parfaite pour la vie de tous les jours. Cerise sur le gâteau : la marque est canadienne !
Les choix de Samantha
Emmanuelle Martinez, Gestionnaire de contenu multiplateforme et de productionAndréanne Gauthier
1.J’ai un faible pour le grain des photos Polaroid. C’est le meilleur moyen d’immortaliser des souvenirs en plus de les avoir sur papier et instantanément! 2. J’ai suffisamment de coussins chez moi mais j’adore les couleurs et les motifs de celui-ci. 3. Difficile de résister à un blouson aussi cool, surtout s’il a un col montant! 4. Un essentiel de ma trousse beauté pour garder bonne mine (et le moral) au creux de l’hiver. 5. Si je m’accordais une folie, je m’offrirais cette sublime paire d’escarpins: intemporelles mais avec une touche unique!