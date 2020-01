Comment vis-tu la fin de la série jeunesse L’Académie?

J’ai été dans le déni pendant quelques semaines. J’ai vraiment compris que c’était terminé à la dernière journée de tournage. J’ai éclaté en sanglots! C’est le deuil d’un personnage sur lequel j’ai travaillé pendant plus de trois ans… J’étais la plus jeune de ce projet, et j’ai tellement l’impression d’avoir évolué en tant que comédienne!

Te sens-tu déjà prête pour te lancer dans de nouvelles aventures?

Absolument! Je peux déjà dire que vais jouer le rôle d’une fille super impulsive dans la série Pour toujours, plus un jour qui sera diffusée sur VRAK l’automne prochain. C’est l’histoire de Chuck (Pier-Luc Funk), atteint d’une maladie dégénérative. Il ne lui reste qu’un an à vivre. Avec sa blonde (Catherine Brunet), il décide de passer une dernière année magique. J’ai aussi une autre extraordinaire nouvelle! Tout ce que je peux dire pour l’instant, c’est que je vais jouer le rôle principal dans une série qui va traiter de diversité corporelle, sexuelle et identitaire. J’ai très hâte!