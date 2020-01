Dont ta collaboration avec le beatmaker Tim Buron, qui a notamment travaillé avec Loud?

Exactement! On a un rapport extrêmement naturel et créatif. Quand on crée ensemble, c’est presque bizarre tellement les chansons se pondent vite. C’est si instinctif qu’on n’a pas besoin de se parler! Tim me supporte depuis le début, et je le vois comme un mentor. J’ai tellement appris grâce à lui.

Travaillez-vous déjà sur un premier album?

Oui! Je ne sais pas encore quand ça va sortir, mais sûrement en 2020. J’aime m’amuser et pouvoir danser sur ma musique, mais je compte encore toucher de durs sujets sans détour, comme le viol ou la dépression. Beaucoup de jeunes m’ont confié que je les aidais en étant moi-même, que ce soit dans mes côtés joyeux ou tristes. Je suis tellement contente quand les gens s’ouvrent à moi! Je crois que je suis prête pour la popularité, et ce que ça implique. Mon rêve, ce serait de continuer à faire ce que j’aime et de faire voyager ma musique!