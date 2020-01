Si je te demandais de me décrire ton art, que me dirais-tu?

Oh, la belle question! Je pense que ma musique reflète beaucoup mon parcours. Je suis née en France, d’une mère française et d’un père congolais, et je suis déménagée au Québec quand j’avais 7 ans. Depuis mes 21 ans, je fais des gigs entre Montréal et Los Angeles. J’ai un amour particulier pour la musique afrobeat et les sons des Caraïbes. Ce beau mélange est saupoudré de percussions. J’aime quand les gens dansent… et souvent, je finis par aller les rejoindre sur la piste! (Rires…)