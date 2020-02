Les Louanges, Louis-Jean Cormier, Les sœurs Boulay, Émile Bilodeau : voici quelques artistes qui ont été propulsés par le fameux concours-vitrine des Francouvertes au cours des dernières années. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg! Comme chaque année, les participants et les participantes tenteront de remporter le grand prix de 10 000 $, mais une foule d’autres bourses sont aussi offertes.

Au menu pour cette 24e édition: trois artistes ou groupes performeront chaque lundi soir à 20 h dès le 17 février, et ce, jusqu’au 30 mars. La deuxième ronde aura ensuite lieu du 17 avril au 3 mai tandis que la finale se tiendra au Club Soda le 4 mai avec les 3 finalistes. Les festivités sont donc maintenant lancées et on vous propose quelques artistes à écouter dans le confort de son salon… ou à découvrir en spectacle directement au Lion d’Or.

Ariane Roy

Originaire de Québec, la jeune femme nous propose une musique pop alternative. Elle sera en spectacle au Lion d’Or le lundi 24 février dès 20 h.

Jessy Benjamin

Ancien candidat de Mixmania, Jessy Benjamin mélange différents styles dans sa musique colorée: pop, soul, funk, R&B et gospel se mêlent. Et c’est très réussi! Il se produira durant le troisième soirée des préliminaires, le lundi 2 mars.

Kanen

Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam, Karen Pinette Fontaine chante en français comme en innu. Elle nous plonge dans son univers folk qui comporte plusieurs touches poétiques. C’est simplement magnifique! Pour la découvrir, rendez-vous le 23 mars.

Aramis

Avec leurs mélodies accrocheuses, leurs harmonies vocales et leurs rythmes rétrofuturistes, les membres du groupe Aramis nous font voyager à tous coups. Ils seront en spectacle le lundi 24 février.

Trop Belle

Tous les membres du groupe ont des personnages : Lolita Tropbelle (Laurence Godcharles), Beuuuuuuurrrrreeee (Alexandre Archambault), Trop Naz (Tommy Bélisle), Baguette (Philippe Gauthier Boudreau) et Le Flic (Julien Déry). Ensemble, les artistes présentent une musique «punk/new wave montréalais déjanté». Pour découvrir de quoi il s’agit exactement, il faudra les voir en spectacle le lundi 30 mars.

dope.gng

Vous voulez danser? Entre trap et punk, dope.gng, composé de Yabock et Zilla, offre des basses lourdes et des mélodies mielleuses. Ils seront sur la scène du Lion d’Or le lundi 9 mars (et en plus, c’est Marie-Gold qui assure la première partie des spectacles).

Valence

L’auteur-compositeur-interprète Vincent Dufour (A.K.A Valence) est une véritable révélation. Se définissant sa musique comme une «échappatoire art pop franco», il chante avec une voix suave sur des rythmes rétro kitsch. À ne pas manquer le 23 mars prochain au Lion d’Or.

Petite Papa

C’est bien connu, le hip-hop a la cote aux Francouvertes. Cette année le collectif Petite Papa promet grâce à un son rock, jazz et bien sûr rap. Avec les textes de Calamine, rappeuse féministe et militante queer, et de Sam Faye, ça s’annonce prometteur. Petite Papa foulera les planches du Lion d’Or le soir du 9 mars. À écouter ici!

Désarroi

Sa voix nous accroche dès les premières paroles. Désarroi, c’est le projet de Marc-Antoine Gagnon, qui nous offre un style «folk rock alternatif indie». À écouter ici!

Mélodie Spear

Avec un son rock et son énergie, l’artiste qui a d’ailleurs déjà été nommée lauréate de la 25e édition de Ma première Place des Arts, promet de déplacer de l’air. C’est d’ailleurs elle qui ouvrira officiellement la 24e édition des Francouvertes le 17 février prochain.