DES BULLES QUI SE COMPARENT À CELLES DU CHAMPAGNE

Ferrari Brut, le vin effervescent classique de la marque, se démarque par ses fines bulles, son bouquet frais et ses notes de pomme, qui en font un parfait apéritif. Les récompenses s’accumulent : en plus de remporter l’or aux Champagne & Sparkling Wine World Championships, le Ferrari Brut est constamment noté à un minimum de 90/100 dans les revues spécialisées, et possède le statut envié de « toast officiel de la Formule 1 ». C’est donc avec le Ferrari Brut que l’on célèbre les victoires des coureurs automobiles sur les podiums de cette prestigieuse série de course automobile. Notons par ailleurs qu’il n’y a aucun lien entre les voitures Ferrari et les vins du même nom — si ce n’est un engagement similaire envers la qualité, la tradition et la technologie.

Ferrari Brut est offert dans l’espace Cellier de la SAQ.