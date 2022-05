La Louve, à Baie-Saint-Paul

Cette buvette qui se dit gentille vaut le détour! On l’ajoute à notre itinéraire de vacances si on est dans le coin. Surtout, on marque à notre agenda les événements de boutique éphémère où on peut faire la découverte de pinards qui piquent la curiosité, emplissent notre bouche de saveurs surprenantes et nous créent des souvenirs pour tout l’été. lalouvebuvette.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Louve • Buvette gentille (@lalouve.buvette)

La Porte Arrière, à Rivière-du-Loup

On fonce droit devant vers la Porte Arrière pour y rencontrer les quatre copropriétaires dynamiques. Le bistro offre des plats uniques et structurés, tantôt concoctés de poissons et de fruits de mer issus de la pêche responsable et certifiés Fourchette bleue, et tout autant de vins pour les accompagner. On repart même avec du jus du vignoble estrien Les Pervenches. laportearriere.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La_Porte_Arrière (@la_porte_arriere)



Bolt Café, à Knowlton

C’est l’heure de programmer une randonnée à vélo en Estrie et de faire un arrêt obligé au Bolt Café. Le décor minimaliste et léché nous séduit autant que la sélection de vins . On s’abonne à l’infolettre pour en savoir plus sur les arrivages et les événements cyclistes, sans oublier d’attraper une bouteille de vin allemand Schmitt Zold Rheinhessen des producteurs Bianka et Daniel Schmitt. bolt-cafe.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BOLT (@bolt.cafe.knowlton)



Réserve naturelle, à Sutton

Dernier arrêt : la Réserve naturelle où se cachent des cidres sophistiqués, du frizzante orange et des vins biologiques du Québec, d’Espagne, de l’Italie et tutti quanti. On ne saurait passer sous silence d’autres produits d’ici comme les bières fortes de la brasserie Auval et les cidres nature Intrus qui ne tarissent pas en popularité! À notre santé! reservenaturelle.com

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Réserve Naturelle – caviste (@reserve.naturelle.caviste)

Lire aussi:

10 vins orange à déguster cet été

Nos endroits préférés où acheter du vin bio

Routes des vins : 3 itinéraires à découvrir au Québec

Route des vins: 3 régions à découvrir au Canada