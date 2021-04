Avec le plat principal: le Segura Viudas Brut Reserva

Le temps est venu de porter un toast à maman avec un verre de Segura Viudas Brut Reserva (14,40 $), un autre classique au look revampé. Pas besoin d’être sommelier pour apprécier ce cava frais et fruité, grâce aux raisins cueillis à même la vigne et soigneusement transformés. Ses arômes d’agrumes et de fruits tropicaux et ses notes de citron vert et d’ananas se marient à merveille avec un plat de pâtes aux fruits de mer. Il suffit de verser sur les pâtes un filet d’huile d’olive pour obtenir une saveur méditerranéenne plus prononcée.

Mieux encore, les vignobles de Segura Viudas sont accrédités par le programme Wineries for Climate Protection. La marque s’est en effet engagée à réduire son empreinte carbone et à élaborer des cavas durables de haute qualité… ce qui signifie qu’on peut être aussi doux avec l’environnement qu’avec maman cette année!