Pour bonifier vos compétences de créatrice de cocktails estivaux, commencez par bien garnir votre bar de whisky écossais single malt. Dans votre esprit, le whisky est peut-être associé au temps froid, mais celui de la Glenlivet Founder’s Reserve, avec ses chaudes couleurs dorées, est un single malt idéal pour apprivoiser ce spiritueux, aussi polyvalent – c’est-à-dire parfait pour l’été – que séduisant. Mûri dans des fûts de chêne traditionnels, ses notes d’orange piquante et de poire se révèlent délicieusement douces et crémeuses en bouche. «Founder’s Reserve est conçu pour se prêter à de nombreuses combinaisons de saveurs différentes, ce qui rend l’expérience de mixologie amusante et dynamique», mentionne Claire Freel, consultante pour The Glenlivet, mixologue attitrée de la marque et gourou du whisky.

Une autre façon de sublimer tous vos cocktails? Soyez créative avec vos mélanges! Au cœur de l’été, quand la météo grimpe en flèche, il n’y a rien de plus rafraîchissant qu’un thé glacé parfaitement infusé. «Les concentrés de thé apportent un punch de saveur et de complexité aux cocktails de single malt, déclare Mme Freel, sans compter qu’ils sont faciles à préparer et qu’ils ont une longue durée de conservation dans votre bar.»

Prête à vous y mettre? Essayez le Colada Soleil, un cocktail impressionnant qui plaira à vos invités et que vous inscrirez assurément sur votre liste de cocktails d’été préférés. Considérez-le comme une version plus nuancée (et très simple à réaliser) du cocktail de plage classique. Le single malt Founder’s Reserve et sa douceur sophistiquée sont au cœur de cette boisson aux fruits tropicaux. Lorsqu’on l’associe avec le mélange de thé Coco Colada – un produit de base des thés DAVIDsTEA, incluant de véritables morceaux d’ananas, de noix de coco grillée et de mangue –, son goût piquant est délicieusement amplifié. «La vivacité de l’ananas et de l’hibiscus dans le Coco Colada ensoleille la boisson, lui donnant un côté rafraîchissant et coloré», souligne Nadia De La Vega, directrice de la durabilité et du contenu de la marque Les thés DAVIDsTEA. Qu’il s’agisse d’un Coco Colada ou d’un Mango Punch, ces cocktails-avec-thé de The Glenlivet se prêtent aussi bien à une sortie sur la plage en plein jour qu’à la dégustation d’une pizza en fin de soirée… ou les deux! C’est un été où chaque moment compte, après tout!