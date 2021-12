Une table bien garnie, autour de laquelle sont rassemblés nos amis. La toute première neige, toujours un peu empreinte de magie. La fébrilité du décompte vers la nouvelle année le 1er janvier. Il va sans dire que le temps des fêtes présente plus d’une occasion de trinquer! On rendra ces moments encore plus précieux avec Mionetto, un prosecco élégant et polyvalent qui insufflera un esprit à l’italienne à tous nos événements.

Le fondateur du vignoble, Francesco Mionetto, a établi un chai en 1887 à Valdobbiadene, une partie de l’Italie digne d’une carte postale et qui se trouve au cœur de la région DOCG du prosecco. Depuis, la maison Mionetto dispose des meilleurs vignobles (dans un endroit où les collines aux pentes abruptes font rêver!), et elle s’est forgé une réputation grâce à la qualité inégalable de sa production et à l’équilibre délicat qu’elle maintient entre la tradition et l’innovation.