En lançant sa nouvelle campagne, Damn Fancy, la réputée marque de gin Tanqueray souhaite avant tout encourager les gens à rehausser les moments ordinaires de leur quotidien pour que leur vie soit plus inspirée et raffinée, et à le faire de façon libre, décomplexée et accessible. En effet, qui a dit qu’il fallait attendre une invitation à un grand gala ou à un événement mondain particulier pour s’habiller chic, se faire une mise en beauté tendance et romancer sa vie? Rien ne nous empêche d’aborder la situation avec ingéniosité et imagination, en décidant, par exemple, de faire notre épicerie en portant une tenue audacieuse ou en s’offrant une séance de self-care ultraglamour bien méritée! À nous, l’effervescence optimiste de la vie Damn Fancy signée Tanqueray!

Pour nous aider dans cette mission, on a demandé à la créatrice de contenu Audrey Rivet – véritable inspiration en matière de chic accessible – de partager avec nous ses meilleurs trucs pour rehausser les moments ordinaires de notre quotidien. Ne reste plus qu’à se servir un élégant cocktail à base du fameux dry gin de Tanqueray aux arômes de genièvre, d’agrumes et de coriandre!