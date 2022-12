Anémone (Montréal)



Anémone est le nouveau concept qui a pris la place de l’excellent restaurant Manitoba, qui a récemment fermé ses portes. Il y avait donc de grands souliers à chausser pour proposer un concept à la hauteur de ce qu’était le feu Manitoba! Eh bien, bonne nouvelle, Anémone ne déçoit absolument pas. Le nouveau projet des chefs Minh Phat (Mui Mui), Mike Madokoro (Bar Suzanne) et de la sommelière Elena Racevičiūtė (Mui Mui) est intéressant, unique en son genre et de grande qualité. Pour les adeptes du Bar Suzanne, reconnu pour ses dumplings et ses cocktails éclectiques, et du Mui Mui, l’Anémone est un concept tout à fait montréalais où les frontières entre les influences culinaires sont floues et l’originalité est à son apogée. Nouilles biang biang au lapin braisé avec bette à carde et relish au gingembre et trio de temaki servi façon tacos figurent par exemple sur le menu. Autre fait intéressant, la carte des vins est 100% nature. Parce qu’on aime mélanger les genres et découvrir des concepts uniques et qui s’assument, dans un local et un décor sans prétention que l’on connaît et que l’on apprécie, Anémone nous a séduits.