Tiramisu

Le groupe montréalais Lucky Belly Group, que l’on connait et apprécie pour ses concepts osés et réussis (Blossom, Kamehameha, Miss Wong) a récemment inauguré le Tiramisu, un restaurant de cuisine fusion animé, qui propose le meilleur de la cuisine italienne avec quelques influences japonaises. Le menu du Tiramisu mise donc sur la pizza et les pâtes et intègre des clins d’œil au Japon, tels que le tataki de thon ou le sushi arrancini. Le décor est absolument spectaculaire (une autre réalisation de Ménard DWorking qui a imaginé les décors des autres restaurants du groupe)! On apprécie les prix doux et le généreux menu, simple, mais bien réalisé, qui saura plaire à tous. Choisir de manger au comptoir assure de profiter pleinement de l’ambiance festive du lieu. Un DJ est également sur place du jeudi au samedi.