Pâtisserie de Narcisse

Pour les plus beaux gâteaux d’anniversaire ou de mariage, direction le Plateau Mont-Royal, à la Pâtisserie de Narcisse. On peut aussi y déguster des pâtisseries françaises et iraniennes qui ont l’air toutes aussi belles et délicieuses.

3895 rue Saint-Denis, Plateau Mont-Royal

Ol’ Sweet Pastry

La pâtisserie Ol’ Sweet se spécialise dans le Kürtőskalács (gâteau cheminée), spécialité hongroise de la Transylvanie. Ce délice sucré de forme cylindrique est une pâte enroulée sur un bâtonnet, qui est ensuite cuite sur un grill, jusqu’à sa caramélisation.

767 Rue Rachel Est, Plateau Mont-Royal

Boulangerie Saint-Hubert

Située à proximité de Longueuil, la Boulangerie Saint-Hubert a conservé un côté authentique et traditionnel que les clients adorent. Les pâtisseries, les pains, les brioches ou encore les tourtières, tout est délicieux selon les avis donnés par ceux qui l’ont testé !

3785 Boulevard Mountainview, Saint-Hubert